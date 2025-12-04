Türkiye'nin köklü gazetelerinden Sözcü'de yeni yönetimin gelmesi depreme neden oldu. Szc TV'de 14 çalışan işten çıkarılırken önemli ekran yüzlerinin de ayrılacağı gündemde.

Tartışmalar sürerken gazeteci yazar Uğur Dündar da bugünkü 'veda' yazısı ile kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Öte yandan çocukluk arkadaşı olan sanatçı yazar Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki 'Köşe Atışı' bölümünden Uğur Dündar'ın yeni adresini duyurdu.

Müjdat Gezen ve Uğur Dündar

Gezen, "Benden duymuş olmayın ama Uğur, Halk TV ile anlaştı. GAZETE HALK da yakında çıkıyor. Orada yükü daha ağır olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

UĞUR DÜNDAR KİMDİR?

1943 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesine bağlı Akören köyünde dünyaya gelen Uğur Dündar, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu.

1970 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na katıldı ve 20 yılı aşkın bir süre gazetecilik kariyeri gerçekleştirdi. 2011 yılına kadar Dündar, Star TV'nin haber ekibinin başında yer aldığı sunuculuk görevini üstlendi. 1992 yılında Uğur Dündar, ‘Arena’ programını gittiği kurumlarda isim değişiklikleri ile sürdürerek hafızalara kazınmıştı.

Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapan Dündar’ın son durağı ise Halk TV oldu.

9 Nisan 2022'den beri Fenerbahçe SK Yüksek Kurul Başkanı olan Dündar, 2000 ile 2002 tarihleri arasında yönetim kurulu üyeliği yapmıştı.