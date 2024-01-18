Müjde borçlara af geliyor. Milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak düzenleme

Kaynak: Haber Merkezi
Müjde borçlara af geliyor. Milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak düzenleme
Milyonlarca borçlu vatandaşın nefesini tutarak beklediği af düzenlemesi, tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeniden çalışmalara başlamasıyla bir kez daha gündeme geldi.

Kamuson’da yer alan habere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu sahiplerine af imkanı sunacak. Torba Kanun tasarısında yer alan maddenin yasalaşması halinde, ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm borçlardan vazgeçilecek.

GSS AFFINDAN KİMLER YARARLABİLİR?

1 Ocak 2014 tarihinden önce GSS prim borcu olanlar söz konusu af düzenlemesinden yararlanma imkanına sahip olacak. Bu kapsamda ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri, gecikme cezası ve gecikme zammından tamamen vazgeçilecek.

AYLIK GSS PRİM TUTARI NE KADAR?

GSS primleri asgari ücretle doğru orantılı olarak belirlenmesi nedeniyle bu yılın sonuna kadar ödenecek aylık prim tutarı 600 lira, yıllık prim ise 7 bin 200 lira olarak tespit edildi.

GSS BORCU AFFININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ NE ZAMAN?

Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yasalaşacak. Bu düzenleme neticesinde, şu anda borçlu durumda olan milyonlarca vatandaşın önümüzdeki aydan itibaren GSS prim borçlarının silinmesi bekleniyor.

GSS BORCU ÖDENMEMESİ DURUMUNDA NE OLUR?

Zamanında ödenmeyen GSS prim borçları, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından haciz veya icra yoluyla borçludan talep edilebilir. Ayrıca GSS prim borcu olan kişilerin acil servis hizmetleri dışında kişilerin muayene veya tedavi olma imkanları olmuyor.

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