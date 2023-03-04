Mukaddes Erva Kırıkkale’de toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Mukaddes Erva Aktaş, 6 saat sonra yaralı çıkarıldı. Enkazda babası Abdullah Aktaş yaralı kurtarılırken, annesi Ayşe Betül (30), kardeşi Zümra (4) ve halası Özlem Aktaş (22) hayatını kaybetti. Komşuları tarafından yolda ambulansa teslim edilip, hastaneye kaldırılan Mukaddes Erva'dan bir daha haber alınamadı. Depremin üzerinden 20 günü aşkın süre geçtikten sora Mukaddes Erva'nın, komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkmıştı.



Abdullah Aktaş'ın günlerdir bulmak için çaba harcadığı kızı Mukaddes Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra yaşamını yitiren Mukaddes Erva'nın kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi. Savcılık kararı ile mezardan çıkarılan Mukaddes Erva'nın cenazesi, dün babasına teslim edildi.



Mukaddes Erva için memleketi Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde cenaze namazı kılındı. Karakeçili Merkez Camisi’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Mukaddes Erva'nın babası Abdullah Aktaş ve yakınları, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mukaddes Erva’nın cenazesi, cenaze namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

