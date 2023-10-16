Mülakat mahkemeden döndü. Kaldırılacağı vaadi seçimden sonra rafa kaldırılmıştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, mülakat ısrarı yargıdan döndü. Sözlü puanla elenen “doktoralı” bir adayın başvurusunu değerlendiren mahkeme, sınav kurulunun “yüksek lisans” mezunu üyelerden oluşması nedeniyle sınavın yürütmesini durdurdu. Savunmasında, “doktora mezunu daire başkanı” eksikliğine dikkati çeken bakanlık, yeni sınav kurulu oluşturdu. Ancak yeni kurul da gerekli şartları sağlayamadı. Sınavın bu kurulla yapılması halinde yine dava sürecinin başlaması bekleniyor.

“5 DAKİKADAN AZ SÜRE AYRILDI” İDDİASI

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde sosyal çalışmacı olarak görev yapan Selman Bölükbaşı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavından 70 puan verilerek başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenmesi sonucuna itiraz etti. Bölükbaşı, başvurusunda doktora öğrenim durumunu belirtmesine karşın sınav kurulunda yer alan görevlilerin kendi eğitim durumundan düşük olduğunu ve bu durumun sınavla ilgili yönetmeliğe aykırılık içerdiğini savundu. Bölükbaşı ayrıca, komisyon kurulunda adı geçen kişilerin mülakata girmediği, bunların yerine vekalet verdikleri başka kişilerin mülakatına girdikleri, mülakatta kendisine 5 dakikadan az bir süre ayrıldığını da iddia etti.

BAKANLIK: EN YAKIN ŞARTLARA SAHİP KİŞİLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise savunmasında ilgili mevzuatın sosyal hizmetler alanına hakim ve bu şartları sağlayan doktora mezunu daire başkanı kişiler olmaması durumunda sınavın yapılamayacağı sonucunu ortaya çıkaracağına dikkati çekti. Bakanlık savunmasında, “Sınav kurulunda asil listeye en yakın şartlara sahip kişilerin mülakat komisyonunda görevlendirildiği, kaldı ki, sınava giren adayların başvurduğu kadrolar için lisans mezunu olmalarının yeterli olduğu, asil komisyon üyelerinin hepsinin yüksek lisans mezunu olduğu” ifade edildi.

Mahkeme kararında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin, “Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, yüksek lisans ve doktora öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar” maddesine dikkat çekilerek, sınavla ilgili kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Bakanlığın İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itiraz da reddedildi.

YENİ KURUL DA GEREKLİ ŞARTLARI SAĞLAYAMADI

Mahkeme kararı üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yeni bir sınav kurulu oluşturdu. Ancak yeni kurulun da gerekli şartları sağlamadığı ortaya çıktı. Asil listede beş üyenin de doktoralı olması gerekirken Personel Genel Müdürü Gökhan Eryılmaz’ın yüksek lisans mezunu olduğu öğrenildi.

Öte yandan sınav kurulunda doktoralı bir yedek bakan yardımcısına da yer verilmediği ve Personel Genel Müdürlüğü temsilcisinin de doktoralı olmadığı ifade edildi.

ONLARCA MEMUR MÜLAKAT PUANIYLA ELENMİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralarında müdür, müdür yardımcısı ve şef kadrolarının da bulunduğu toplam bin 200 kadro için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmıştı. Yazılıdan yüksek puan alan onlarca memurun mülakatla elendiği sınavda doktoralı adayların, yönetmeliğe aykırı şekilde, lisansüstü diploması bulunmayan yetkililer tarafından elendiği ortaya çıkmıştı.