Muleka sahnede. Beşiktaş farkı açıyor

Beşiktaş, Konyaspor karşısında Muleka'nın 41. dakikada attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı.
Kaleci ile karşı karşıya kalan Muleka, kaleci Sehic'i çalımladı.
Topu önce sağa, sonra sola çekerek topun dibine girdi.
Bu vuruş ağlarla buluştu.
Beşiktaş, evinde ağırladığı Konyaspor karşısında Jackson Muleka'nın golüyle durumu 2-0'a getirdi.
Beşiktaş, Konyaspor karşısında Muleka'nın 41. dakikada attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı.
Kaleci ile karşı karşıya kalan Muleka, kaleci Sehic'i çalımladı.
Topu önce sağa, sonra sola çekerek topun dibine girdi.
Bu vuruş ağlarla buluştu.