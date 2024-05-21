Sıfır araç almayı düşünenler bu tarihe dikkat! Fiyatlar uçacak

Düzenleme: Kaynak: Bloomberg
Sıfır araç almayı düşünenler bu tarihe dikkat! Fiyatlar uçacak
Autorola Türkiye Genel Müdürü Aslı Göker, Bloomberg HT Otomotiv Zirvesi yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

2024’te globalde sıfır araçta yüzde 3-4, ikinci elde ise yüzde 1-2 oranında büyüme bekleniyor.

Avrupa Mutabakatı, Temmuz ayında yürürlüğe girecek. Bu mutabakat, sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçların artık satılamaması anlamına geliyor. Üreticiler, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ellerindeki stokları eritmek zorunda kalacaklar. Bu nedenle sıfır araç pazarının aşağı giden trendi, bu 3 ayda üretici markaların alacağı aksiyonlarla biraz daha yukarı doğru yükselebilir. Tüketici ise Temmuz’a kadar uygun fiyatlı sıfır araç tercih edebilecek. Ancak bu durum ikinci el pazarına negatif yansıyabilir.

7 Temmuz’dan sonra sıfır araç fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

Türkiye’de çevreci araç kullanımı sıfırlarda yüzde 7-8, ikinci elde ise yüzde 1 seviyesinde. Elektrikli araçlarla ilgili tüketicinin biraz daha güven duymaya ihtiyacı var.

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