Türkiye'nin teknoloji devi iflasla boğuşuyor. TOGG'un üretim hattını da kurmuştu

TOGG, Tübitak ve Bilişim Vadisi gibi önemli marka ve kurumlara ar-ge desteği veren Türk teknoloji devi ROBO Otomotiv, konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Otomotiv robotik üretim hatlarında Türkiye’nin en büyük mühendislik firması olan ROBO, yerli otomobil TOGG'un gövde üretim hattının robotik sistemlerini de başarıyla kurmuştu.

ROBO ayrıca Osmangazi Köprüsü‘nün portal sistemini, Arçelik ve BSH‘nin üretim hatlarını da kurarak başarılarına başarı katmıştı. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan dev firma İngiltere, Almanya ve Romanya‘da da aranın firmaların başında yer alıyor.

ROBO’nun aldığı konkondato kararı sektörde bomba etkisi yaptı. Konuyla ilgili şirketin önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

2002 yılında bir grup deneyimli Elektrik-Elektronik Mühendisinin fikirlerine dayanılarak temelleri atılan, 2006 yılında da resmen kurulan teknoloji devi ROBO'dan ekonomik zorluklar nedeniyle Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kapısını çaldı.

ROBO'nun konkordato talebini değerlendiren mahkeme, dev firmaya üç ay süreyle geçici mühlet tanıdı. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, dev firmanın 9 Mayıs 2024 tarihi itibariyle konkordato kapsamında olduğunu bildirdi.