Müller veda etti

Bayern Münih'in ünlü futbolcusu Thomas Müller, Alman Milli Takımı'na veda etti.

EURO 2024'te Alman Milli Takımı'nın çeyrek finalde elendiği İspanya maçında forma giyen Müller, "131 milli maç ve 14 yıldan uzun bir süre. Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldım. Taraftarlara ve birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Müller, 131 kez giydiği Alman Milli Takımı formasıyla 45 gol atarken, 41 de gol pası verdi. 2014 Dünya Kupası'nda da şampiyonluk yaşadı.

Kariyeri boyunca sadece Bayern Münih'te forma giyen 34 yaşındaki Thomas Müller, takımında 695 maçta 235 gol attı.

