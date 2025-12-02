Mahkeme, ana dava sonuçlanıncaya kadar belgeselin televizyon, Netflix, sosyal medya ve tüm dijital platformlarda yayınının ve dağıtımının durdurulmasına karar verdi.

Kararda, mirasçıların kişilik haklarının korunması ve telafisi imkânsız zararların önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir uygulandığı belirtildi.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre, 2009’da vahşice öldürülen Münevver Karabulut cinayeti, Netflix’in duyurduğu belgeselle yeniden gündeme geldi.

Karabulut ailesi ise yapımın kendilerine hiç danışılmadan, izinsiz çekildiğini ve kızlarının acısının ticari malzeme yapıldığını belirterek hemen hukuki mücadele başlattı.

Mahkeme, ailenin talebini haklı buldu ve belgeselin her türlü mecrada yayınını geçici olarak yasakladı. Karar, Türk Medeni Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na dayandırıldı; ölen kişinin hatırasına, aile mahremiyetine ve kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Netflix, 24 Kasım 2025’te “true crime” türündeki belgeselin fragmanını yayınlayarak büyük ses getirmişti.

Ancak Karabulut ailesi, yapımcıların kendileriyle hiçbir iletişim kurmadığını, acılarından para kazanılmak istendiğini söyleyerek dava açtı.

Ailenin yeni avukatı Murat Öksüz (Rezan Epözdemir’in tutuklu olması nedeniyle vekâleten), daha önce Netflix’e ihtarname göndermiş ve yayına tedbir talep etmişti.

Baba Süreyya Karabulut duygularını şöyle dile getirmişti: “Dosyayı kapattım. Her şeyden uzaklaştım, Bolu’ya yerleştim. Bizim bilgimiz dışında yapılmış. Görüşme ve benzeri bir yok. Şikâyetçi olacağım. Ben çok yoruldum, ilahi adalete sığındım.

Artık bu işin son şeyi de diyelim… Bilgimiz yoktu. Çok şaşkınım. Yani biri sokakta ‘Sen Münevver’in babası mısın?’ diye sorduğunda bile ben ‘Hayır, değilim’ diyorum. Artık bu konuyu tamamen kapatıp uzaklaşmak isterken tekrar tekrar gündeme gelmesini istemiyoruz.”

Mahkeme kararı 28 Kasım 2025 civarında çıktı; belgeselin yayın tarihi belirsizleşti. Aile, hukuki ve cezai tüm yollara başvuracağını açıkladı.

Netflix’ten henüz resmi açıklama gelmedi.

MÜNEVVER KARUBULUT CİNAYETİ?

Münevver Karabulut cinayeti, 2009 yılında Türkiye'yi derinden sarsan, vahşeti ve adalet arayışındaki tartışmalarıyla yıllarca gündemden düşmeyen trajik bir olaydır.

17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'un öldürülmesi, sadece bir aile dramı değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet şiddeti, nüfuzlu ailelerin etkisi ve yargı süreçlerindeki şaibeler üzerinden ele alınan bir dönüm noktası haline geldi.

İşte, olayın kronolojisi, detayları ve güncel gelişmeleri;

3 MART 2009: CİNAYET GÜNÜ

Münevver Karabulut, sevgilisi Cem Garipoğlu'nun Bahçeşehir'deki lüks ailesi villasında boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Otopsi raporuna göre, cesedi testereyle parçalanarak Etiler'de bir çöp konteynerine bırakıldı.

Cinayet aleti olan testerenin Garipoğlu tarafından sabah nalburdan satın alındığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Münevver'in cesedi, bir çöp toplayıcısı tarafından akşam saatlerinde bulundu ve kimlik tespiti hızlıca yapıldı.

SORUŞTURMA VE FİRAR SÜRECİ

Polis, Münevver'in ailesinden aldığı bilgilerle Garipoğlu ailesinin evine ulaştı. Evde kan izleri ve testere bulundu, ancak Garipoğlu ailesi (anne, baba ve amca) delil karartma ve yardım suçlamalarıyla karşılaştı.

Cem Garipoğlu, cinayetten sonra 197 gün firarda kaldı. Ailesinin maddi gücü ve nüfuzu sayesinde saklandığı iddia edildi; bu süre zarfında ülke çapında protestolar düzenlendi. 17 Eylül 2009'da polise teslim oldu.

YARGILAMA VE KARARLAR

18 Kasım 2011'de Cem Garipoğlu, 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Annesi Makbule Garipoğlu delil karartmadan 2 yıl 6 ay, babası Nida Garipoğlu yardım suçundan 5 yıl, amcası Hayyam Garipoğlu ise 4 yıl 2 ay hapis aldı.

Ancak otopsi raporlarında hatalar (DNA karışması) ve kamera kayıtlarının silinmesi gibi skandallar yaşandı. Süreç, "tutku cinayeti" olarak nitelendirilse de, "ayin cinayeti" gibi spekülasyonlar da gündeme geldi.

10 EKİM 2014: CEM GARİPOĞLU'NUN ÖLÜMÜ

Garipoğlu, Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği açıklanarak hayatını kaybetti. Ancak Karabulut ailesi, bu iddiayı şüpheli buldu; delillerin karartıldığı ve ölümün sahte olabileceği öne sürüldü.

MEZAR AÇMA SÜRECİ:

Karabulut ailesinin talebiyle, 3 Ekim 2024'te Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri açıldı. DNA testleri, kemiklerin Garipoğlu'na ait olduğunu doğruladı, ancak mezardaki poşette "insana ait olmayan kan" tespit edildi.

Aile, rapora itiraz ederek yeni incelemeler talep etti. Bu, cinayetin ve intiharın şüphelerini yeniden alevlendi.