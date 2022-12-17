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Münevver’in katili Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın talebi Karar verildi

Münevver Karabulut'u vahşice katlettikten sonra girdiği cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talabine mahkeme son noktayı koydu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 15:11
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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın talebine karar verildi

Münevver’in katili Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın talebi Karar verildi
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Münevver Karabul cinayettinde, katil olduğu gerekçesiyle hüküm giydikten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili talebe Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı karar verdi. 

Münevver Karabulut’un babasın Süreyya Karabulut’un, 8 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi kabul edilmedi.

Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cesedini parçalayarak çöp konteynerine atan ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun aslında ölmediğini, kaçırıldığını öne süren baba Süreyya Karabulut suç duyurusunda bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nce yapılan incelemede ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu’nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi.Verilen bu kararla Garipoğlu’nun mezarının açılmayacağı bildirildi

CİNAYET 3 MART 2009'DA İŞLENMİŞTİ

Münevver Karabulut cinayeti 3 Mart 2009'da Cem Garipoğlu tarafından gerçekleştirildi. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'un cesedini testereyle parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine attı. Cinayetten sonra 197 gün kaçmayı başardı.

Teslim olduktan sonra da yargılandığı Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de 18 yaşından küçük olduğu için Cem Garipoğlu'nu en ağır ceza olan 24 yıl hapisle cezalandırdı. Silivri 5 Nolu Cezaevinde üç kişilik koğuşta tek başına kalıyordu. 10 Ekim sabahı sayıma gelen gardiyanlar Cem Garipoğlu'nun cansız bedenini buldular. Başına poşet geçirerek, çamaşır ipiyle kendisini boğarak, intihar ettiği kaydedildi.

 

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Ahmet hamdi
17.12.2022 15:37
Gürcistanda sefa sürüyor cem ne intiharı millet yemez  
 
Emekli vatandaş
17.12.2022 15:27
İnandık mı....  
 
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