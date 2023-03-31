Muradiye'de sabah güneş, öğlenden sonra kar 

Van ve ilçelerinde son bir aydır bahar havasını yaşarken, bugün yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının düştüğü Muradiye ilçesinde sabah güneşli hava, öğlen yağmur ve öğleden sonra da yoğun kar yağışı etkili oldu. Etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimleri ve şehir merkezini beyaza bürüdü.

Van'dan Çaldıran ilçesine giderken havanın açık olduğunu ifade eden Mahmut Gülaçar, "Öğleden sonra Çaldıran dönüşümüzde yolda iyi bir kara yakalandık. Şu anda da Muradiye'deyiz. Muradiye'de kar yağıyor ama güzel de kar yağıyor. İnşallah Rabbimden dileğim bu Ramazan günü hatırına bereketini beraberinde getirir. Çünkü bu sene her tarafta kurak geçti. Bu kar inşallah kuraklığa iyi gelir" dedi.

Muradiye'de çalışan Harun Altunkaynak isimli vatandaş, "Muradiye’mizin 4 mevsimin bir arada yaşandığı bir gün görmekteyiz. Sabahleyin günlük güneşlikti, öğlenden sonra yağmur yağdı ve şimdi kar yağıyor. Umarım bu yağan kar ülkemizdeki kuraklığa bir nebze olsun faydası olur. Ülkemiz için bereketli günler olur inşallah" dedi. (İHA)