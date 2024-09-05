Murat Ağırel'i tehdit eden kişilere gözaltı

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya platformu X üzerinde paylaştığı bir video ile ölümle tehdit edildiğini duyurdu. Videoda, maskeli bir kişinin Ağırel’in öldürülmesi için ihale açıldığı ve infaz emrinin verildiğini söylediği görüldü.

Olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, X hesabından bir açıklama yaparak, Ağırel’i tehdit eden ve videoyu kayda alan kişilerin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden birinin 12 farklı suçtan, diğerinin ise iki farklı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

Murat Ağırel’e ölüm tehdidi. 'Bu ne yazık ki ilk değil' diyerek açıkladı

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan ve organize suç örgütü lideri Mahsun Kuruçay’ın, gazeteci Murat Ağırel’e silahlı saldırı gerçekleştireceğine yönelik iddialar içeren görüntüler ile ilgili İstihbarat Başkanlığımızca yürütülen çalışmalarda; videolarda bulunan maskeli şahsın O.Ö., videoları kayda alan şahsın ise Y.K. olduğu tespit edilmiştir.

04.09.2024 tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde; İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir’deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte üç adet tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, dört adet cep telefonu ve bir adet tripod ele geçirilmiştir.

O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan; Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir.”