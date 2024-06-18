Murat Bardakçı'dan Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözlerine yanıt: "Eşekçe bir söylem"

Oyuncu Oktay Kaynarca, A Para'da yayımlanan 'Biz Bize' programındaki açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" açıklaması sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Oyuncu Oktay Kaynarca, katıldığı bir programda milliyetçilik hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" diyen Kaynarca, kendini 'Türkiyeli' ve 'Türkiye milliyetçisi' olarak tanımladı. Bu açıklamalar, sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı buldu ve Kaynarca'nın ismi, sosyal medya platformu X'te en çok konuşulanlar listesine girmeyi başardı.

MURAT BARDAKÇI'DAN "TÜRKİYELİ" İFADESİNE YANIT GELDİ

Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Murat Bardakçı, Oktay Kaynarca'nın “Türkiyeli” ifadesine karşılık şöyle yanıt verdi: “Bu tam anlamıyla eşekçe bir söylem, hiçbir anlamı yoktur. Türkiye'de yaşıyorsan Türksündür.”