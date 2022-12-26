Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'dan romantik düet

Aşk iddialarını yalanlayan oyuncu Ayça Ayşin Turan ile şarkıcı Murat Boz'un romantik anları sosyal medyada gündem oldu.

Turan, yılbaşı gecesi TV8'de ekrana gelecek O Ses Türkiye Yılbaşı programı için şarkı söyledi.

Turan'ın adı sık sık anıldığı Boz'un jüri üyesi olması halinde, gündem olmamak için katılmayacağı da söylenmişti.

Bugün çekilen programda Turan ile Boz'un birbirilerine bakarak şarkı söylemesi dikkat çekti. Boz'un Özledim şarkısını birbirlerine bakarak söyleyen ikilinin, bu anları gündem oldu.

Şarkıcı ve oyuncunun, "Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar. Kim bilir belki de bir aşk başlar" sözlerini birbirine bakarak söylemesi, hayranlarını da heyecanlandırdı.

