Murat Çalık’ın annesinin feryadı: Bir üçüncüsüne kalbim dayanmaz

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Murat Çalık’ın annesinin feryadı: Bir üçüncüsüne kalbim dayanmaz

Ameliyat sonrası bugün cezaevine gönderilen Mehmet Murat Çalık'ın annesi isyan ederek, "Ben onlar için de Allah'tan vicdan, merhamet diliyorum. Oğlumu iki defa ölümden aldım. Bir üçüncüsüne kalbim dayanmaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanan ve dün anjiyo yapılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün tekrardan cezaevine gönderildi.

YİNE CEZAEVİNDE

İki kez kanser atlatan ve cezaevinde 3.5 ayda 18 kilo veren Çalık, elleri kelepçeli şekilde yeniden Buca Cezaevi'ne götürüldü. İki gün önce hastaneye getirilen Çalık, koroner yoğun bakıma kaldırılmıştı. Dün anjiyo olan Çalık, ardından yoğun bakım servisine alınmıştı. Murat Çalık, bugün tekrardan elleri kelepçeli şekilde cezaevine gönderildi.

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OĞLUMU İKİ DEFA ÖLÜMDEN ALDIM

Çalık’ın annesi hastane önünde evladı için feryatta bulundu. CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Mehmet Murat Çalık'ın annesinin yer aldığı paylaşımda annenin, "Ben onlar için de Allah'tan vicdan, merhamet diliyorum. Oğlumu iki defa ölümden aldım. Bir üçüncüsüne kalbim dayanmaz" sözleri yürekleri dağladı.

"HER AN NÜKSEDEBİLİR"

Özlale'nin konuya ilişkin yaptığı paylaşımın içerisinde, "'Ben onlar için de Allah'tan vicdan, merhamet diliyorum. Oğlumu iki defa ölümden aldım. Bir üçüncüsüne kalbim dayanmaz.' Bu sözler Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın annesine ait. Kanseri her an nüksedebilir.. Biraz önce annesinin, eşinin, oğlunun, biz sevenlerinin önünde gözyaşlarıyla yeniden cezaevine gönderildi. Vebali üzerinize yapışsın!" dedi.

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