Murat Çalık'ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme!

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Murat Çalık'ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme!

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatları, sağlık durumu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatları, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Sayın Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin kamuoyunda yer alan bazı yanıltıcı açıklamalar nedeniyle bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Müvekkilimiz, Adli Tıp Kurumu'nun talebiyle 18 Temmuz'da İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada ileri tetkik ve muayeneleri yapılmıştır. Son olarak 25 Temmuz'da kemik iliği biyopsisi alınmış olup, sonuçlar beklenmektedir.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören müvekkilimizin durumu tibben hassasiyetle izlenmektedir. Sürece dair yalnızca tarafımızca yapılan yazılı açıklamaların dikkate alınmasını; spekülasyonlardan uzak, sorumlu bir yaklaşım sergilenmesini önemle rica ederiz."

İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 23 Mart'ta tutuklandı. 4 aydan fazla süredir tutuklu olan ve iki kez lösemiyi atlatan Murat Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında giderek kötüleştiği belirtiliyor.

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