Murat Kurum canlı yayında söyledi: Deprem bölgesinde kimseyi aç ve açıkta bırakmadık

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Murat Kurum canlı yayında söyledi: Deprem bölgesinde kimseyi aç ve açıkta bırakmadık
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, dün katıldığı canlı yayında skandal açıklamalarda bulundu. Kurum, depremin ardından bölgeye geç ulaşılmasını normalleştirdi ve bölgeden rekor oy aldıklarını söyleyip "Deprem bölgesinde kimseyi aç ve açıkta bırakmadık” dedi.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, geçen hafta katıldığı yayında “Depremler 130 bin kişi öldü” sözleri tepki çekince, 'Cumhuriyet tarihinde ölen kişilerin yaklaşık sayısı olarak' ifade ettiğini söylemişti.

Dün Tvnet ekranlarında açıklamalarda bulunan Murta Kurum, yine skandal sözlere imza attı. Murat Kurum, deprem bölgesinde hiç kimseyi aç, açıkta bırakmadıklarını öne sürdü. 14 Mayıs seçimlerinde, deprem bölgesinde “rekor oy” aldıklarını da söyleyen Kurum’un açıklamaları yine tepkilere neden oldu.

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“11 İLDE REKOR DENİLECEK SEVİYEDE OY ALDIK “

Murat Kurum, deprem bölgesine geç gidilmesini de normalleştirdiği açıklamasında, "Millet olarak tek yürek olup 11 il için ayağa kalkıyorsunuz ve yapılması gereken tüm çalışmaları öyle, böyle olabilir; belki kısa zamanda gidilmemiş de olabilir. Ama biz orada çalıştık elimizden gelen her şeyi yaptık.” İfadesini kullandı.

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“Milletimizi aç ve açıkta bırakmadık. Bütün vatandaşlarımıza hizmet verdik. Milletimiz takdir etmiştir ki edecektir, 11 ilde aslında Mayıs seçimlerine baktığımızda milletimiz rekor oyla Cumhurbaşkanımıza destek olmuştur.” sözlerini kaydeden Murat Kurum, muhalefet partilerinin tüm vaatlerine rağmen milletin Cumhurbaşkanından taraf olduğunu söyledi. Kurum, “ 11 ilde rekor denilecek seviyede oy aldık. Dünyanın neresinde görebilirsiniz? Böyle kriz olacak deprem yaşanacak, puanı halk verdi." dedi.

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