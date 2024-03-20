Murat Kurum Cüneyt Özdemir’e konuştu! Mal varlığını ne zaman paylaşacağını açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, geçtiğimiz ay Habertürk'te katıldığı canlı yayınında mal varlığını açıklamış, "Ankara'da, İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz” demişti.

MURAT KURUM: MAL VARLIĞIMIZI DETAYLI BİRKAÇ GÜNDE AÇIKLAYACAĞIZ

Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalına konuk olan Murat Kurum, mal varlığıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Özdemir’in “Mal varlığınızı açıklayacak mısınız? Murat Ongun tweet atmış ‘neden hala açıklamıyorlar’ diye” sorusuna “O arkadaşın (Murat Ongun) vasfı nedir? Eşbaşkan gibi takılıyor. O bizim muhatabımız değil, işine baksın. Mal varlığımızı zaten bir kaç gün içinde detaylı şekilde açıklayacağız” ifadelerini kullandı.