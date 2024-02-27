Murat Kurum: Deniz altında İstanbul’un iki yakasını bir kez daha bağlayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İstanbul’un sorunlarına çözüm getirmeyi hedeflediğini vurguladı. İşte Kurum’un açıklamalarından bazı satır başları:

İstanbul’un geride kaldığını ifade eden Kurum, İBB’nin insan odaklı belediyecilikte sınıfta kaldığını belirtti. Gece gündüz çalışarak İstanbulluların sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Kurum, İstanbul’un hayalini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacaklarını ve İstanbul’a kazandıracaklarını ifade etti. İstanbul’un geleceğini planlayarak bu hayali takip ediyorlar.

Mevcut İBB yönetiminin ulaşımda başarısız olduğunu belirten Kurum, 35 ulaşım vaadinden sadece 4’ünün gerçekleştiğini söyledi. İstanbul trafiğinin çileden çıkarıcı olduğunu ve bu sorunu çözeceklerini vurguladı.

"EVLERE ULAŞIM SÜRESİ KISALACAK"

1 Nisan’dan itibaren İstanbul’un yolunu açmaya başlayacaklarını belirten Kurum, bin kişiye 209 araç düşeceğini ve Avrupa ortalamasına yaklaştıklarını ifade etti. Evlere ulaşım süresini kısaltmak için çalıştıklarını söyledi.

Mevcut yönetimin metro vaatlerini yerine getirmediğini belirten Kurum, 10 metro hattının üçünün yapımını bile durdurduklarını ve verilen sözleri tutmadıklarını dile getirdi.

Mevcut İBB yönetiminin ulaşımda başarısız olduğunu belirten Kurum, 35 ulaşım vaadinden sadece 4’ünün gerçekleştiğini söyledi. 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’un yolunu açmaya başlayacaklarını ve bin kişiye 209 araç düşeceğini vurguladı. Evlere ulaşım süresini kısaltmak için çalıştıklarını belirtti.

Kurum, deniz altında İstanbul’un iki yakasını bir kez daha bağlayacaklarını ifade etti.

Mevcut yönetimin metro vaatlerini yerine getirmediğini belirten Kurum, 10 metro hattının üçünün yapımını bile durdurduklarını ve verilen sözleri tutmadıklarını dile getirdi.

"İSTANBUL DAHA YANABİLİR ŞEHİR OLACAK"

Kurum, İstanbul’un geleceği için çalışmaya devam edeceklerini ve metro hatlarını genişleteceklerini ifade etti. Şu anda metro hatları 340 km iken, 2029’da 650 km’ye, 2034’te ise 1004 km’ye çıkaracaklarını söyledi.

Kurum, İstanbul’un potansiyelini kullanarak projeleri hayata geçireceklerini ve kaynaklarını İstanbul’dan üreterek uyum içinde çalışacaklarını belirtti. On binlerce konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ve projeleriyle İstanbulluların karşısına çıktıklarını ifade etti.

Murat Kurum’un İstanbul’un geleceği için kararlılıkla çalıştığını ve ulaşım projeleriyle İstanbul’u daha yaşanabilir bir şehir haline getireceklerini vurguladı.