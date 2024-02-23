Murat Kurum: Eğitim öğretim İstanbul'da külfet olmayacak

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar’da esnaf ziyareti yaparken, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurum'a ziyareti sırasında gençler için vaatleri de soruldu.

Kurum, “Meslek sahibi olsunlar ki kendi iş yerlerini açsınlar, kendileri üretsinler. Okul hayatıyla ilgili de onları destekleyeceğiz. Eğitim öğretim İstanbul’da külfet olmayacak” diyerek öğrencileri destekleyeceklerini söyledi.

Esnaf ise Kurum’a “Bizde birlikte çalışacak ve oylarımızı Murat Kurum’a verip İstanbul’un Muradını bekleyeceğiz. Benim 4 oyumu da Murat beye vereceğim” diye karşılık verirken Kurum, “Sizin gibi vatan millet sevdalısı annelerimiz olduğu sürece bizi kimse yıkamaz” sözleriyle karşılık verdi.

"BÜYÜK BİR HEYECANLA İSTANBUL’A GELMENİZİ BEKLİYORUZ"

Lokanta sahipleri Kurum’u seçimden sonra yemeğe davet ederken, Kurum’a lokum ikram edip yüzde 60 ile kazanmasını beklediğini dile getiren bir esnaf, “Malatya’da yaptığınız hizmetlere de hayranız. Büyük bir heyecanla İstanbul’a gelmenizi bekliyoruz” şeklinde desteğini belirtti.