Murat Kurum hayalindeki İstanbul'u açıkladı

Bu Pazar günü yapılacak olan yerel seçim için tüm gözlerin çevrildiği İstanbul’da adayların kıyasıya çalışamaları devam ediyot. Gece gündüz sahada olan adaylar yerel seçim için propaganda yapmaya devam ediyor. İBB’nin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’da bu kapsamda Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen Caferiler ile Sahur Gecesi programına katıldı.

Burada seçildiği takdirde yapacağı projelerden bahseden Kurum, Caferilere, yapılacak seçimde sağlam adaydan yana olmalarını tavsiye etti.

“HAYALİMDEKİ İSTANBUL”

Caferilerin sorunlarının son 5 yılda görmezden gelindiğini aktaran Kurum, seçildiği takdirde her sorunu masada oturarak çözeceklerini açıkladı. Programda hayalindeki İstanbul’u da aktaran Kurum şu sözleri söyledi:

Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki; trafik çile olmaktan çıkacak sokakları güvenle dolacak.

Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek.

Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul.

Size söz veriyoruz; biz İstanbul’umuzu asla ve asla kendi haline terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız.

Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür, bu söz sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür”