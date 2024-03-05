Murat Kurum: Hepsini geri çağıracağız

Memurların 'büyükşehir tazminatı' ile ilgili sorularına tek tek cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, “Büyükşehir’de yaşayan tüm işçilerimizin, emekçilerimizin tazminatı da, teminatı da Murat Kurum’dur. Bu kardeşiniz sizin her zaman yanınızda olacak. Sizlerin eksiği, ihtiyacı, beklentisi, talebi neyse onu gerçekleştiren tarafta olacak. Biz böyle gördük, böyle öğrendik ve bundan sonra da bu anlayışla çalışacağız.” Şeklinde konuştu.

CHP’li İBB’nin ‘işçi kıyımı’ yaparak binlerce personeli işten çıkarttığını dile getiren Murat Kurum, “Haksızca görevden alınan tüm kardeşlerimizi görevlerine geri çağıracağız, geri alacağız. ‘Kimseyi haksız yere işinden, ekmeğinden etmeyeceğiz, işçinin emekçinin yanındayız’ dediler. Büyükşehir belediyesinde çalışan, ilçe belediyelerinde çalışan emekçi kardeşlerim kartlarının çalışmadığını gördüler. Sebepsiz yere işten atıldıklarını gördüler. Biz kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz.” Dedi.

Memurlara konut müjdesini veren Murat Kurum, “Yine sizlerin daha güvenli ve sağlıklı evlerde yaşaması için, afetlere dirençli bir İstanbul için 5 yılda; yatay mimariyi ve komşuluk ilişkilerini esas alan 650 bin konut inşa edeceğiz. Memur kardeşlerimin de 100 bin sosyal konuttan faydalanmaları için gerekli adımları atacağız. Yüksek kiralara karşı memur kardeşlerimizi korumak ve ev sahibi yapmak için memurlara ve emekçimize özel sosyal konut projeleri yapacağız. Memurlarımızın İstanbul’da ev sahibi olması için yanınızda olacağım.” İfadelerini kullandı.