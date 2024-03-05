Murat Kurum: Hepsini geri çağıracağız

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum: Hepsini geri çağıracağız
Ak Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar’da bulunan Halk Sarayı’nda Memur-Sen Buluşması’na katıldı ve burada çok önemli açıklamalarda bulundu.

Memurların 'büyükşehir tazminatı' ile ilgili sorularına tek tek cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, “Büyükşehir’de yaşayan tüm işçilerimizin, emekçilerimizin tazminatı da, teminatı da Murat Kurum’dur. Bu kardeşiniz sizin her zaman yanınızda olacak. Sizlerin eksiği, ihtiyacı, beklentisi, talebi neyse onu gerçekleştiren tarafta olacak. Biz böyle gördük, böyle öğrendik ve bundan sonra da bu anlayışla çalışacağız.” Şeklinde konuştu.

ekran-alintisi.jpg

CHP’li İBB’nin ‘işçi kıyımı’ yaparak binlerce personeli işten çıkarttığını dile getiren Murat Kurum, “Haksızca görevden alınan tüm kardeşlerimizi görevlerine geri çağıracağız, geri alacağız. ‘Kimseyi haksız yere işinden, ekmeğinden etmeyeceğiz, işçinin emekçinin yanındayız’ dediler. Büyükşehir belediyesinde çalışan, ilçe belediyelerinde çalışan emekçi kardeşlerim kartlarının çalışmadığını gördüler. Sebepsiz yere işten atıldıklarını gördüler. Biz kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz.” Dedi.

ekran-alintisi-jpg2.jpg

Memurlara konut müjdesini veren Murat Kurum, “Yine sizlerin daha güvenli ve sağlıklı evlerde yaşaması için, afetlere dirençli bir İstanbul için 5 yılda; yatay mimariyi ve komşuluk ilişkilerini esas alan 650 bin konut inşa edeceğiz. Memur kardeşlerimin de 100 bin sosyal konuttan faydalanmaları için gerekli adımları atacağız. Yüksek kiralara karşı memur kardeşlerimizi korumak ve ev sahibi yapmak için memurlara ve emekçimize özel sosyal konut projeleri yapacağız. Memurlarımızın İstanbul’da ev sahibi olması için yanınızda olacağım.” İfadelerini kullandı.

ekran-alintisi-jpg1.jpg

İlgili Haberler
Adaylığı seçim kurulunca kabul edilmeyen MHP'li, AKP’yi suçladı: Bize operasyon yapıldı, dava açacağım
Murat Kurum Üsküdar'da konuştu 'Hayali olmayanın eseri olmaz'
Murat Kurum: Sadece İstanbul’un meselelerine odaklanacağız
Son Haberler
Fenomen Aleyna poz verdi polis alarma geçti Gündem
Fenomen Aleyna poz verdi polis alarma geçti
Alabileceğiniz en ucuz 3 sıfır otomobil modeli Otomotiv
Alabileceğiniz en ucuz 3 sıfır otomobil modeli
Siirt’te silah ticareti yapan zanlı tutuklandı Yerel Haberler
Siirt’te silah ticareti yapan zanlı tutuklandı
Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı Spor
Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı
Naci Görür stres biriken fay hattını açıkladı Gündem
Naci Görür stres biriken fay hattını açıkladı
Estetik ameliyattan sonra burnunun yeni görüntüsüne inanamadı. Burun estetiği rezaletim diyerek paylaştı Sağlık
Estetik ameliyattan sonra burnunun yeni görüntüsüne inanamadı. Burun estetiği rezaletim diyerek paylaştı
Fred Konferans Ligi'nde oynayacak mı? İsmail Kartal'dan flaş karar Spor
Fred Konferans Ligi'nde oynayacak mı? İsmail Kartal'dan flaş karar