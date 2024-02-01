Murat Kurum İBB çalışanlarına vaadini açıkladı

31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminde şüphesiz en çok merak edilen sonuçlardan ilki İBB seçimlerinde hangi partinin adayının seçilerek başkan olacağı konusu.

İBB için 2019 yılında seçilen Ekrem İmamoğlu’nun en büyük rakibi olarak ise Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurum olarak gösteriliyor.

Seçimlere artık 2 aydan daha az bir zaman kalmışken partilerin İBB adayları da seçildikleri takdirde neler yapacaklarını gerek sosyal medya hesaplarından gerekse basın mensuplarına yaptıkları açıklamalarda gerekse de katıldıkları televizyon programlarında açıklamaya devam ediyor.

Cumhur İttifakının İBB adayı olan Murat Kurum, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Nisan sabahı göreve geldikleri takdirde İBB’de çalışanların haklarını koruyacaklarını, özlük haklarının verileceğini ve promosyon konusunda yaşandığını iddia ettiği hak gasplarını gidereceklerini açıkladı.