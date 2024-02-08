Murat Kurum İmamoğlu'ndan gelen telefonu açıkladı. İmamoğlu neler söyledi ?

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde partiler ve adaylarının saha çalışmaları son sürat devam ediyor. Tüm Türkiye’nin odağında ise İstanbul’da seçimi kimin kazanacağı sorusu yer alıyor. Cumhur İttifakı İBB adayı olan Murat Kurum, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’da aralarında olduğu medya yöneticileri ile yaptığı toplantıda yerel seçimler ile alakalı son gelişmeleri, masalarında olan anketleri, Başak Demirtaş’ın adaylıktan çekilmesi, Yeniden Refah Partisi’nin aday çıkarması ve İmamoğlu’ndan kendisine gelen telefonda neler konuştuklarını açıkladı.

“GÖNÜL İSTERDİ Kİ YENİDEN REFAH İTTİFAK İÇİNDE OLSUN”

AKP ile yerel seçimler konusunda anlaşamayan YRP’nin kendi adayları ile seçime girmesi hakkında açıklama yapan Kurum, “Yola çıkarken kim kimle ittifak yapar diye bakmadık gönül isterdi ki Yeniden Refah Partisi ittifak içinde olsun onlarla gönlümüz bir biz Yeniden Refahlı kardeşlerimizin oylarına da talibiz." İfadelerini kullandı.

BAŞAK DEMİRTAŞ’IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

DEM Parti’den aday olması beklenen ve dün yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini belirten Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş hakkında konuşan Murat Kurum, muhalefet cephesinde kaos olduğunu ve Başak Demirtaş’ın adaylıktan çekilmesinin pazarlık çerçevesinde olabileceğini kast ederek şunları söyledi: “Karşı tarafta kaos ve kargaşa var. Başak Hanım düne kadar çok hevesliydi şimdi neden bu kararı aldı bilemiyoruz pazarlıklar mı var bunu zamanla göreceğiz.

PKK ele başının bizi hedef alması gayet doğal orada işaret ettiği ittifaka dikkat çekiyor. Var olan ittifaklara sahip çıkmaktan bahsediyor hepimiz hangi ittifaktan bahsettiğini görüyoruz.

Siyasetin her şeyden önce şeffaf ve dürüst şekilde yürümesini istiyoruz bir ittifak yapmıyorsanız gizlemeyin. PKK elebaşı üzerinden mesaj vermeyin. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz.”

MASADAKİ ANKETLERDE SON DURUM NE?

Yerel seçimler hakkında anket yaptırdıklarını ve masalarında olan son ankette İBB için en güçlü rakibi İmamoğlu’nun 1.5-2 puan önlerinde olduklarını ifade eden Kurum, CHP’nin yaptırdığı ankette de durumun bu yönde olduğunu ifade ederek:

“İlk adaylığımız açıklandığımızda 1.5 / 2 puan gerideydik. Projelerimizi açıkladık sahaya çıktık İstanbullularla bütünleştik İstanbullular bizi sevdi o güveni ben görüyorum.

Lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de 1.4 puan öndeyiz. CHP anketi de bunu gösteriyor. 31 Mart’ta kazanacağız kim kimle beraber olur biz ona bakmıyoruz.”

İMAMOĞLU’NDAN GELEN TELEFON

Kurum açıklamalarının devamında mevcut İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun kendisini aradığını ifade etti. Kurum, İmamoğlu ile aralarında geçen telefon görüşmesi hakkında şunları söyledi, “Karşılıklı olarak iyi niyetli temennilerimizi ilettik.”