Murat Kurum: İstanbul sporun baş şehri olacak

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbulspor Kulübü'nü ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kurum, "Bugün İstanbulspor'umuzu Büyükçekmece'de ziyaret ediyoruz. İstanbulspor'umuz gerçekten hem Süper Lig'de göstermiş olduğu başarılarla, hem de Türk sporuna yapmış olduğu katkılarla göğsümüzü kabartmış kulüplerden bir tanesi. Ben öncelikle misafirperverlikleri için Ecmel başkanıma, kıymetli yönetimine çok teşekkür ediyorum." dedi.

İSTANBULSPOR'UN RENKLERİ NEDEN SARI SİYAHTIR

İstanbulspor'un forma renginin sarı-siyah olmasının geçmişe dayanan öyküsünden bahseden Kurum, "İstanbulspor'umuz 1926 yılında kuruldu. Tabii forma renginin sarı-siyah olmasının çok anlamlı bir öyküsü var." diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çanakkale savaşlarında şehit düşen arkadaşlarının yasını tutmak amacıyla okullarının sarı duvarındaki pencere pervazlarını ve kapılarını siyaha boyayan şuurlu sporcularımızın seçtiği bu iki renk; o günden bugüne dayanışma ve beraberliğin simgesi oldu. Sporun kardeşliğini sporun dostluğunu ve sporun vatan sevgisini İstanbulspor'umuzun renklerinde görmekteyiz. Çanakkale savaşlarında ülkemiz için, ay yıldızlı bayrağımız için şehitler verdiğimiz vatan mücadelesi için gaziler verdiğimiz o hatıralarımızı acıları aslında yaşatmak adına kulübümüzün renklerinin sarı siyah olması da bizim için çok anlamlı ve değerli."

İstanbulspor'un sergilemiş olduğu kardeşlik hukukunun devam etmesi gerektiğini vurgulayan Murat Kurum, "Tabii ki biz bu kardeşlik hukukunu sporun barış hukukunu her yerde daha da yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Kurum 1 Nisan'dan itibaren vakit kaybeden sporcu bir gelecek için çalışacağını vurguladı.

Türk sporunun başarıdan başarıya koşması için İstanbul'un 39 ilçesinde harekete geçileceğini söyleyen Kurum, "Olimpiyat şehri altyapısını yolumuza bu manada kazandıracağız ki burada Avrupa şampiyonalarının yapılabildiği, olimpiyat oyunlarının oynanabildiği bir İstanbul'u hayal ediyoruz. Öncelikle mahalle içerisinde böylesi büyük kulüplerimize, altyapılarına çocuklarımızın, gençlerimizin yetiştiği ve burada Süper Lig'de başarıdan başarıya koştuğu, buradaki başarısıyla birlikte milli takımlara seçildiği ve ülkemizi gururlandırdığı gençlerimizi yetiştirebilmek için de bu çalışmaları 1 Nisan sabahı İstanbul'un 39 ilçesinde yapacağız. Bu tesislerimizin sayısını artıracağız." şeklinde konuştu.

"GELİR GİDER DENGESİNİN SAĞLANMASI İÇİN KULÜPLERE DESTEK VERİLECEK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, profesyonel ve amatör kulüplerin gelir gider dengesinin sağlanması için de elini taşın altına koyacağını belirtti.

Kurum basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yine çok önemli gerek amatör spor kulüplerimizin gerekse profesyonel spor kulüplerimizin bu anlamda gelir gider dengesine baktığımızda maalesef ayakta durmaları adına bu mücadeleyi verebilmeleri adına kulüp yöneticilerine de büyük sorumluluklar düşüyor. Tabii bu da bir yere kadar. Burada biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bunları söylerken de kulüplerimizin maddi ve manevi anlamda her zaman yanlarında olacağız. Özellikle tesislerinin, maçlarını oynadıkları sahalarının bakımlarını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Çok önemli bir yükü kulüplerimizden alacağız." dedi.

"TÜRKİYE'NİN GENÇLERİ İÇİN ÇALIŞAN KULÜPLERİN KORUNMASI GEREKİYOR"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu için "20-25 yıldır tanıyoruz, tavrını biliyoruz" diyen Kurum, "Ben kıymetli başkanıma yönetimine bize göstermiş olduğu ilgi alaka için misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. Biz kendisini yaklaşık 20-25 yıldır tanıyoruz, duruşunu tavrını İstanbulspor için yaptıklarını biliyoruz. Bir vakıf İstanbulspor Kulübü. Rahmetli başkanımızın buraya tüm mal varlığını adadığı ve bu kapsamda vakıf kültürüyle çalışan bir kulübümüz. Kendi kaynaklarını da bu vakıfta tamamen spor için gençlerin yetişebilmesi için harcayan bir kulübümüz." dedi. Kurum, Türk sporu için, Türkiye'nin gençleri için çalışan kulüplerin korunması gerektiğini söyledi.

Kurum, "İşte böylesi güzide kulüplerimizi koruyacağız. Türk sporu çok daha yukarılara çıksın, Türk sporu başarıdan başarıya koşsun. Hem Avrupa şampiyonlarında hem dünya şampiyonlarında ay yıldızlı bayrağımız göklere çekilsin ve bu başarıları hep birlikte sağlayalım diyoruz. Ben başkanıma ve yönetimine tekrar teşekkür ediyor hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum." sözleriyle konuşmasını bitirdi.

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu Murat Kurum'a başarı diledi

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kulübümüzü ziyaret ettiğinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyoruz. İstanbulspor olarak Sayın Bakanımızı burada karşıladığımız için çok memnunuz. Kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM'A İSMİ YAZILI FORMA HEDİYE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u ziyaretinde İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Of Belediye Başkanı Salim Sarıalioğlu, Meclis Üyesi Adayları ve beraberindeki heyet karşıladı.

İstanbulspor Kulübü Yönetimi tarafından isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Sarı siyahlı kulübün yöneticileri tarafından takdim edilen hediyeyi alan Kurum, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve camiaya teşekkür etti.

Kurum'a Cumhur İttifakı Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol, Büyükçekmece AK Parti İlçe Başkanı Murat Çelik, MHP İlçe Başkanı Nasri Hacı eşlik etti.