Murat Kurum: Sadece İstanbul’un meselelerine odaklanacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Of’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yıl Dönümü’ etkinliğine konuştu.

Murat Kurum’a Süleyman Soylu, Adil Karaismailoğlu, Erdoğan Bayraktar, Hayrat Vakfı Başkanı Emrullah Tellioğlu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu eşlik etti.

Of’un düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayarak konuşmasına başlayan Murat Kurum, “106 yıl önce Of’ta yazdığınız tarihi şimdi burada yazıyorsunuz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. 106 yıl önce verdiğiniz mücadelenin neticesinde elde ettiğimiz zaferimiz kutlu olsun. Buradan sizlerin şahsında ülkemizin ve dünyanın her yerinde yaşayan ve gittikleri her yeri Of yapan tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.” İfadelerini kullandı.

81 İLE GİTSENİZ BU KARDEŞİNİZİN İZİNİ, ALIN TERİNİ, EMEĞİNİ GÖRÜRSÜNÜZ

81 ilde bu anlayışla çalıştığını sözlerine ekleyen Kurum, “Biz Trabzon’un yiğit, mert insanlarıyla omuz omuza çalıştık. 81 ile bu anlayışla hizmet ettik. 81 ile gitseniz bu kardeşinizin izini, alın terini, emeğini görürsünüz. Çünkü biz büyüklerimizden böyle öğrendik. Bugün Trabzon’a gittiğinizde Çömlekçi’de kentsel dönüşüm konutları şantiyemiz sizleri karşılar. Trabzon meydanındaki sokak sağlıklaştırma çalışmamız karşılar. Avni Aker stadının oraya gittiğinizde şanlı Trabzonspor’un mazisine yakışır şekilde millet bahçesinde huzur içinde gezersiniz. Akçaabat’a gittiğinizde orada millet bahçesinde Vakfıkebir’de o yeşil alanlarla birlikte milletimizin geleceğe umutla baktığını görürsünüz. Uzungöl’e gittiğinizde yaptığımız düzenlemeyi görürsünüz. Of’un merkezine gittiğinizde kentsel dönüşüm konutlarımızı, sahildeki düzenlememizi, Of’un merkezinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarını, sosyal konutlarımızı görürsünüz. Yani bu hemşerilerimizi sizin her bir ilçemizde emeği olan ve alın teri olan bir anlayışla çalıştığını görür, buna şahitlik edersiniz” diye konuştu.

“SADECE İSTANBUL’ DİYORUZ İSTANBUL'UN MESELELERİNE ODAKLANACAĞIZ”

Bu anlayışa İstanbul için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Kurum, “Bu birikimle şimdi ‘Sadece İstanbul’ diyoruz. İstanbul'un meselelerine odaklanacağız, İstanbulluların sorununun çözülmesi adına bu çalışmaları yapacak anlayışla İstanbul'dayız. 39 ilçemizde deprem riskini ortadan kaldıracak 650 bin konutun dönüşümünü yaparken, ulaştırma bakanımız ve onun tecrübeli ekibi ile birlikte ulaşım çilesini ortadan kaldıracak ve şu anki metro hattını 5 yılda 2 katına çıkaracak çalışmaları yapacağız. Bunları yapacağımızı söylediğimizde emin olun herkes ‘Murat Kurum söylerse yapar. Murat Kurum eğer bir vaat verdiyse o vaadin gerçekleşmesi adına gece gündüz çalışır’ diyor.” dedi. Bir eliyle deprem dönüşümü yaparken diğer eliyle metro şantiyelerinde çalışacaklarını belirten Murat Kurum, “Bir tarafta gençlerimiz için yeni geleceği inşa ederken, onlar için gece gündüz çalışırken inşallah bu mücadeleyi hep birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.

“31 MART İSTANBUL'UN GELECEĞİNE DE KARAR VERECEĞİMİZ BİR SEÇİM OLACAK”

31 Mart seçimlerinin İstanbul’un geleceği için çok önemli bir seçim olduğunu vurgulayan Kurum, “31 Mart seçimlerinde bir tarafta az önce anlattığım hayalleri gerçekleştirmek isteyenler var. Diğer tarafa baktığınızda şu 5 yıllık süreçte sözünü tutmayanlar var. Deprem dönüşümüyle alakalı 650 bin konutu dönüştüreceğiz diyenler var. Diğer tarafa baktığınızda şu koca 5 yılda konutu 5 bin konutu dönüştüremeyenler var. Diğer tarafta bu ülke için, bu ülkenin vatan toprağı için, ay yıldızlı bayrağımız için, canı pahasına çalışanlar var. Bu mücadeleyi ortaya koymak için her türlü fedakarlığı yapacak olanlar var. 31 Mart seçimleri böylesine kritik bir seçimdir. 31 Mart İstanbul'un geleceğine de karar vereceğimiz bir seçim olacak. Bu seçimde eğer biz bu tedbirleri almazsak, biz İstanbul’un geleceği adına bu yatırımları yapmasak emin olun artık İstanbul'da yaşamak çileden de öteye geçecek. İstanbul'da yaşamak bir problem haline gelecek ve bundan sonraki süreçte işte bu kırgınlığımız, bu üzgünlüğümüz çok daha artacaktır. O yüzden 31 Mart seçimleri yerelde hizmetin yapılacağı, gerçek belediyeciliğin yapılacağı ve asla ve asla algı belediyeciliğinin, sosyal medya belediyeciliğinin yapılmayacağı bir anlayışın karar verileceği bir seçim olacaktır” ifadelerini kullandı.

“1 NİSAN GELECEK İSTANBUL GERÇEK BELEDİYECİLİKLE TANIŞACAK”

İstanbul’a hizmet odaklı anlayışın gelmesi için vatandaşları sandığa davet eden Murat Kurum, “Sandığa gittiğinizde çocuklarımız için, annelerimiz babalarımız için, geleceğimiz için bu düşünceyle sandığa gidelim. Türkiye Yüzyılı’nda İstanbul'un lokomotif bir şehir olup olmayacağının kararını verelim. Hep birlikte diyoruz ki; 1 Nisan gelecek İstanbul gerçek belediyecilikle tanışacak. 1 Nisan’da yüzler gülecek, İstanbul gülecek, İstanbullular gülecek. İstanbul’umuzun her bir kapısı, her bir hanesi, her bir vatandaşı; şen olacak, mutlu olacak, huzurlu olacak” dedi.