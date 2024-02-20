Murat Kurum’dan endişesiz İstanbul paylaşımı

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaştığı videoya, “Endişesiz İstanbul” yorumunda bulunan Kurum, İstanbul’a ilişkin vaatlerini aktardı.

Söz konusu videoda; 39 ilçeye sahipsiz hayvan barınağı ve Anadolu ve Avrupa yakasında, 50 bin kapasiteli 2 sahipsiz hayvan barınağı yapılacağı belirtilirken bu sayede İstanbulluların güvende olacağı kaydedildi.

Yapılacak olan hayvan barınaklarının hem sokakların hem de vatandaşların huzurlu ve güvende olacağına dikkat çekildi.