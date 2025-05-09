Murat Övüç'e hapis şoku! Çektiği video başına bela oldu

Murat Övüç hakkında, bir video paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Övüç’ün sözlerinin toplumun bir kesimini diğerine karşı kin ve düşmanlığa sürükleyebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

İddianamede, söz konusu ifadelerin ayrımcılık içerdiği ve nefret söylemi niteliği taşıdığı kaydedilirken, paylaşımın sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdığı, birçok hesap ve grup tarafından yorumlanarak tekrar paylaşıldığı ifade edildi.

İddianamede şüpheli Murat Övüç’ün ifadesine de yer verildi. Övüç, videoyu uçakta çektiğini, şalı başına örterek "Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur" dediğini, bu sözlerin yalnızca şaka amacı taşıdığını ve herhangi bir aşağılama ya da ayrımcılık niyeti olmadığını savundu. Kendisinin inançlı bir aileden geldiğini belirten Övüç, suçlamayı kabul etmedi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, Murat Övüç’ün “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.