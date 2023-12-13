Murat Övüç’ün hipnoz videosu sosyal medyayı fena gerdi. Parmaklarını altı saydı

Sosyal medyada sık sık tartışma konusu olan Murat Övüç'ün son paylaşımı gündem oldu.
Övüç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir hipnoz seansının ardından bazı iddialarda bulundu.
Hipnoz seansında "3 ile 5 arasındaki sayıyı asla söyleyemeyeceksin" telkini verilen Övüç, parmaklarını 6 parmağı olduğunu ileri sürdü.
DOLMUŞA BİNDİĞİ ANLARI DA YAYINLAMIŞTI
Murat Övüç son olarak, lüks yaşantıları nedeniyle merceğe takılan fenomenlerden etkilenerek dolmuşa bindi ve "ekonomi kötü insanlar zor durumda, harcamalarımıza dikkat etmeliyiz" dedi.