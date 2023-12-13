Murat Övüç’ün hipnoz videosu sosyal medyayı fena gerdi. Parmaklarını altı saydı

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Övüç'ün hipnoz seansı sosyal medyada gündem oldu. Övüç, hafızasının silindiğini ileri sürerek 6 parmağı olduğunu iddia etti.

Sosyal medyada sık sık tartışma konusu olan Murat Övüç'ün son paylaşımı gündem oldu.

Övüç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir hipnoz seansının ardından bazı iddialarda bulundu.

Hipnoz seansında "3 ile 5 arasındaki sayıyı asla söyleyemeyeceksin" telkini verilen Övüç, parmaklarını 6 parmağı olduğunu ileri sürdü.

DOLMUŞA BİNDİĞİ ANLARI DA YAYINLAMIŞTI

Murat Övüç son olarak, lüks yaşantıları nedeniyle merceğe takılan fenomenlerden etkilenerek dolmuşa bindi ve "ekonomi kötü insanlar zor durumda, harcamalarımıza dikkat etmeliyiz" dedi.

Son Haberler
11 İlde birçok alan 'orman' sınırlarından çıkarıldı. Bilin bakalım o 11 il hangileri? Gündem
11 İlde birçok alan 'orman' sınırlarından çıkarıldı. Bilin bakalım o 11 il hangileri?
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN
T.C. RİZE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C. RİZE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Trabzonspor ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi Spor
Trabzonspor ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Binasının Tarihi Kitap Haline Getirildi Kültür Sanat
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Binasının Tarihi Kitap Haline Getirildi