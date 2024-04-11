Murat Sancak 'Bugün biraz maske düşürelim' dedi Türk hakemlerinin gizli liderini açıkladı

Adana Demirspor Kulübü'nün eski başkanı Murat Sancak, Türk futbolundaki yapılanmalarla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

- Madem Tatar Ramazan bu düzeni bozmak için yola çıktı! Madem bu devrin futboldaki “Köroğlu”su olmak bize kaldı o zaman devam! Bugün biraz maske düşürelim! Hani hepimiz kendisiyle övünüyorduk, Avrupa’da yönettiği maçları milli maç gibi izliyorduk. Aynı hakem iş bizim ligimizde maç yönetmeye gelince değişiyordu. Futbolseverlerin tabiriyle, 'Bir maçı istediği skorla bitirme gücüne sahip, düdüğün efendisi, Türk hakemlerinin babadan oğula gizli lideriydi!' Gerekirse VAR davetine bile uymayan biriydi. Tanıdınız duyar gibiyim. Hep bir ağızdan Cüneyt Çakır dediniz!

- 8 Mart hakem kararlarında düdüğü astırılanlardan biri bu zatı muhteremdi. Aman Allahım ne çok seveni varmış. Kıyamet koptu; Yok Dünya Kupası’nda maç yönetecekti yok efendim İsviçre Futbol Federasyonu maç yönetmek için kendisine özel davetiye yollamıştı. Medyadaki “uzantılar!” kararı alanları yerden yere vurmaya başladı. Ülkenin itibarı yerden yere vurulmuştu. Ama İsviçre’den gelen mektup sır gibi saklanıyordu. Peki ama neden? Gerçek farklı mıydı acaba? Evet İsviçre’den bir yazı geldi. Ama genel teamüllere aykırı olarak, İsviçre MHK’sı yazıyı TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Genel Sekreter Kadir Kardaş’a yolladı. Aslında bu yazı teamüllere uygun olmadığı için İADE EDİLMELİ ya da GERİ ÇEKİLMESİ istenmeliydi. Ama bunu yapmadılar. Medyada kiralık kalemlerle köpürttüler ki gerçek örtülsün.

- İsviçre Futbol Federasyonunun, Cüneyt Çakır'a özel davet yolladığı iddia edildi. Eğer bu yazı, TFF MHK’sına gelmiş olsaydı cevap verilmemiş olması tartışılabilirdi. Fakat algıyla İsviçre federasyon başkanının imzası olmayan bir yazıya ALGIYLA, YANIT VERİLMESİ İÇİN BASKI KURULMAYA çalışıldı. Yazının içeriğiyle ilgili bir gariplik vardı. Kiralık kalemlerce İsviçre federasyonunun Cüneyt Çakır’ı özel olarak istediği dillendiriliyordu. Ama yazıya göre gerçek farklıydı; sakatlık vs nedeniyle hakem sıkıntısı yaşayan İsviçre MHK’sına giden Erkut Söğüt, Cüneyt Çakır’ın İsviçre’de maç yönetmek istediğini iletmişti. Peki Erkut Söğüt kim? Bir menajer ve hukukçu!

- İsviçre federasyonu da bu talebi uygun görmüştü. Gerekli izin için yazı yazmış ama teamüllere uygun yollamamıştı. Yazının devamında diğer detaylar yer alıyor. isviçre federasyonu bu kararı almanızı gerektiren “farklı durumlar varsa bunları bilmek isteriz!” notunu düşmeyi ihmal etmemişti. O günden bu güne yanıtı merak edilen sorular şunlar:

Erkut Söğüt bu girişimi kendiliğinden mi yaptı? Yoksa birileri rica mı etti?

Cüneyt Çakır-Erkut Söğüt ilişkisinin boyutu nedir?

TFF bürokrasisi teamüle aykırı şekilde gelen yazıyı neden iade etmedi?

Söğüt detayı neden saklandı?

Peki bunlar açıklandı mı yada bu ilişki nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği en azından etik soruşturma başlattı mı derseniz; Görmediler, duymadılar, konuşmadılar. Olayı unutmaya bıraktılar.

- Haaa bir de Katar’daki Dünya Kupası’nda maç yönetme hikayesi vardı. Hani önü kesilmişti bu meşhur hakemimizin. Olaydan aylar sonra Bahattin Duran yayıncı kuruluştaki bir programda mealen şöyle bir olay dillendirdi. Cüneyt Çakır, Tarık Ongun ve benim olduğum Avusturya-Slovenya maçındaki bazı kararlar nedeniyle UEFA başkanı Ceferin’in üzerimizi çizdiği söylendi. Yani o hikaye aslında kararı alanları sindirmek için kullanılmıştı. Fimin devamı yükleniyor! Milli takımla ilgili daha sonra gelecez,oradaki şebekemizde ifşa edecez.