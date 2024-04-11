Candaş Tolga Işık TFF başkanlığına aday olacak ilk ismi açıkladı. Fenerbahçeliler bayram etti

Kaynak: Haber Merkezi
Candaş Tolga Işık TFF başkanlığına aday olacak ilk ismi açıkladı. Fenerbahçeliler bayram etti
18 Temmuz'da seçime gidecek TFF'de aday olacak ilk isim belli oldu.

Art arda skandalların ardından Süper Lig kulüpleri tarafından istifası istenen Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 18 Temmuz’daki mali genel kurulda seçim yapılacağını açıkladı.

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Büyükekşi alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız seçimli genel kurulumuz, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Büyükekşi’nin seçim kararı sonrası pek çok ismin adı başkanlık ile anılırken Gazeteci Candaş Tolga Işık’tan flaş bir iddia geldi.

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İlk adayı benden duyan Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TFF Başkanlığı için adaylığını açıklamaya hazırlanan ilk ismi benden duyun: Servet Yardımcı” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Kongre Üyesi olan Servet Yardımcı Ali Koç'un tek aday olduğu seçimlerde oy vermesi nedeniyle Ali Koç'u desteklediği iddia edilmişti.

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