Acun Ilıcalı'nın hayalleri yıkıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'nın hayalleri yıkıldı
Sahasında Middlesbrough ile berabere kalan Hull City play-off yarışında yara aldı.

İngiltere Championship’in 42. Haftasında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City sahasında Middlesbrough ile kozlarını paylaştı.

6616fce16947e063ddee500e.webp

The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele tarafların 2-2 beraberliği ile sona erdi.

Hull City'nin gollerini 29. dakikada Ozan Tufan ile 41. dakikada Jean Michael Seri kaydederken konuk ekibin golleri 4. dakikada Latte Lath ve 72. dakikada Finn Azaz'dan attı.

b25ly21zojm3nzuzntlhlwrjnjctndc1mc1iytm0lwnmzji5zgm5ntq5ztowy2u1zde0oc05yjuzltrkmzytodayyi0xztu0n2y3zmy4ntg.jpg

Bu sonuç ile birlikte 62 puana yükselen play-off yarışında yara alarak Hull City 10. Sıraya geriledi.

İlgili Haberler
Whatsapp mesajı sızdırıldı. Büyükekşi ile ilgili flaş iddia
Murat Sancak 'Bugün biraz maske düşürelim' dedi Türk hakemlerinin gizli liderini açıkladı
Olympiakos Fenerbahçe. İsmail Kartal ilk 11'i belirledi. Maçı yayınlayacak kanal belli oldu
Aziz Yıldırım bakın nerede ortaya çıktı
Barcelona'nın PSG zaferindeki en önemli detayı açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Atletico Madrid Dortmund'u devirdi. Avantaj yakaladı
Atletico Madrid Dortmund'u devirdi. Avantaj yakaladı
Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem geri dönüş. PSG ve Barcelona arasında 5 gollü çılgın maç
Beşiktaş Avrupa şampiyonluğunu kıl payı kaçırdı. Avantajını koruyamadı
Son Haberler
Ünlü isim ödediği otopark ücretine isyan etti Magazin
Ünlü isim ödediği otopark ücretine isyan etti
Çuval çuval taşırken fotoğraflandılar. Kıskıvrak yakalandılar Gündem
Çuval çuval taşırken fotoğraflandılar. Kıskıvrak yakalandılar
DTÖ’den küresel ticarette riskler sürüyor Ekonomi
DTÖ’den küresel ticarette riskler sürüyor
Otomotiv devi kapanıyor mu? Türkiye'de de çok satıyordu resmi açıklama yapıldı Otomotiv
Otomotiv devi kapanıyor mu? Türkiye'de de çok satıyordu resmi açıklama yapıldı
Türkiye kitapsız kaldı. Korkutan gerçek ortaya çıktı Gündem
Türkiye kitapsız kaldı. Korkutan gerçek ortaya çıktı
Emeklinin temmuzda alacağı zam belli oldu. Hükümete yazılan mektupta ortaya çıktı Ekonomi
Emeklinin temmuzda alacağı zam belli oldu. Hükümete yazılan mektupta ortaya çıktı