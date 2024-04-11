Acun Ilıcalı'nın hayalleri yıkıldı

İngiltere Championship’in 42. Haftasında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City sahasında Middlesbrough ile kozlarını paylaştı.
The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele tarafların 2-2 beraberliği ile sona erdi.
Hull City'nin gollerini 29. dakikada Ozan Tufan ile 41. dakikada Jean Michael Seri kaydederken konuk ekibin golleri 4. dakikada Latte Lath ve 72. dakikada Finn Azaz'dan attı.
Bu sonuç ile birlikte 62 puana yükselen play-off yarışında yara alarak Hull City 10. Sıraya geriledi.
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