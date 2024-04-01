Murat Sancak çıldırdı. TFF'yi kimsenin akıl edemeyeceği bir şekilde protesto etti

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Murat Sancak çıldırdı. TFF'yi kimsenin akıl edemeyeceği bir şekilde protesto etti
Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak TFF'yi topa tuttu.

Yakın zamanda Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un başkanlığından ayrılan Murat Sancak gemileri yaktı.

Art arda yaşanan skandallar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’nu istifaya çağıran Sancak’ın yaptığı son hareket olay oldu.

X hesabının profil resmini değiştiren Murat Sancak Hz Ali’nin kılıcı Zülfikar’ın olduğu ve ona ait olan “Haksızlık önünde eğilmeyeniz çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz” sözünün bulunduğu bir resmi profil fotoğrafı yaptı.,

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Bununla da yetmeyen Murat Sancak profilin hakkında kısmına “T F F VE D İ S İ P L İ N KURULU İSTİFAAAAAAAAAAAAAA” yazdı

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