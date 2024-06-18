Murat Ülker ara verdi

Fenerbahçe’de nefeslerin tutularak takip edildiği Olağan Seçimli Genel Kurul 8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

ALİ KOÇ YENİDEN BAŞKAN

Kıran kırana geçen seçim sürecinde 16 bin 464 üyenin oyunu alan Ali Koç Aziz Yıldırım’ı geçerek yeniden başkanlığa seçildi.

Tansiyonun düşmediği seçim sürecinde başkan adayları kadar konuşulan bir isimde Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden Murat Ülker oldu.

Camiada bir ağırlığı bulunan Ülker için iki tarafta kendilerini desteklediği iddia ederken gerçek seçim günü ortaya çıktı.

TATİLE GİTTİ

Seçim günü Acun Ilıcalı’yı yalısına davet eden Murat Ülker yaptıkları kahvaltıdan kareler paylaşarak Ali Koç’a olan desteğini açıkça ilan etti.

Ülker bayram tatilini fırsat bilerek hem yıpratıcı Fenerbahçe gündeminden hem de iş hayatından uzaklaşarak tatile Mısır’a gitti.

Birkaç gün içerisinde ülkeyi karış karış gezen Ülker uzun da bir gezi yazısı yazdı.