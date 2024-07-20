Murat Ülker boş geçmedi

Abdülkadir Aydoğan
Murat Ülker boş geçmedi

Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanan "Dünya Fenerbahçeliler Günü" için Murat Ülker'den taraftarları mest eden bir paylaşım geldi.

Her yıl 19 Temmuz’da kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü bu yılda büyük bir coşkuyla kutladı.

Türkiye’nin 4 bir yanında bir araya gelen sarı-lacivertli taraftarlar düzenledikleri organizasyonlar ile hem eğlendi hem de kulüplerinin büyüklüğünü gösterdi.

Pek çok ünlü isim bu kutlamalara katılım sağlarken pek çok isimde sosyal medyadan paylaştıkları gönderiler ile Fenerbahçeliliklerini gösterdi.

Fanatik Fenerbahçeliliği ile bilinen ve bu zamana kadar sarı-lacivertlilere 500 milyon dolar verdiğini söyleyen iş insanı Murat Ülker’de kulüpleri adına önemli olan bu günü boş geçmedi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Murat Ülker tüm taraftarların “Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü” kutladı.

Ülker yaptığı kutlama paylaşımında, “12 Numara, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günün Kutlu Olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan bu paylaşıma kullanıcılar yorum ve beğeni yağdırdı.

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