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Cola Turka ABD istedi diye batırılmış. Hani yerli ve milliydiniz

İş insanı Murat Ülker'in Cola-Turka'nın batış hikayesini anlattığı video sosyal medyada gündem oldu. Dönemin AKP'li Sanayi Bakanı kendisini çağırarak yüzüne söylemiş. İşte detaylar...

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 12:26
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Murat Ülker Cola-Turka'nın batış hikayesini anlattı

Cola Turka ABD istedi diye batırılmış. Hani yerli ve milliydiniz
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Editör: Gülsüm Acıyan  

2003 yılında kurulan Cola-Turka ile Türkiye'nin içecek sektöründe en büyük ikinci pazar payına sahip olan Cola-Turka'ya ne olduğu merak ediliyordu. 

Cola-Turka'ya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin en büyük iş insanı Murat Ülker, katıldığı bir yayında Cola-Turka'nın batış nedenlerini açıkladı. 

Sosyal medyada, iş insanı Murat Ülker'in 2003 yılında büyük umutlarla piyasaya sürdükleri Cola-Turka'nın batış hikayesini anlattığı bir video paylaşıldı.

"KOLA YAPANA DA DEVLETİN KARIŞACAĞI NEREDEN AKLINA GELİR?"

Murat Ülker, Cola-Turka'nın batış hikayesini şöyle anlatıyor: 

"Enteresan bir şey oldu. Sanayi Bakanı babamın arkadaşı olur. İsmi lazım değil. Beni çağırdı Ankara'da konuştuk başbakanlıkta. Dedi ki; 'Murat cebimde bir mektup var. Seni Amerikan Büyükelçisi şikayet ediyor. Sana küçük bir ceza vereceğiz.'

Ben çok utandım tabii. Dedim ya Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanlığındayız. Sen bakansın ne demek Amerikan Büyükelçisi seni şikayet ediyor? Böyle bir şey olabilir mi? Memlekette kanunlar var. Öyle konuştuk ama kimse dinlemedi. Sonradan ceza yedik. 35 Trilyon küçük bir ceza, bizi ne kadar büyük görüyorlarsa. Bu şeye benzedi aslında; Yani devletin karışacağı bir işi niye yapıyorsun? Ama yani kola yapana da devletin karışacağı nereden aklına gelir? Kola fabrikasını kurmuşsun imalat yapıyorsun devlet buna karışıyor. 

"CEZAYI ÖDEMEDİK"

Ee tabii bende de delilik var herhalde. Hani cahil cesur olur hesabından bende gittim devleti mahkemeye verdim. Ee devlet Türkiye Cumhuriyeti. Tamam bizim devletimiz. Mahkemede milletin mahkemesi onun tepesinde de TC yazıyor ve mahkeme 7 sene sonra 'Yanlış' dedi. İptal etti cezayı. Cezayı ödemedik."

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