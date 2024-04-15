Murat Ülker Fenerbahçe Başkanı olacak mı? Flaş açıklama

Türkiye'nin en zengin iş adamı olan ve Fenerbahçeliliği bilinen Murat Ülker, "Fenerbahçe'ye başkan olacak mısınız?" sorusuna cevap verdi.

Ülker, gazeteci Toygun Atilla'nın "Tutkulu bir Fenerbahçeli olduğunuzu biliyoruz. Fenerbahçe başkanlığı için isminiz sürekli anılır. Bir gün Fenerbahçe'ye Başkan olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim işim değil. Anlamadığım bir işe girip neden başarısız olayım. Ayrıca Fenerbahçe'nin bir başkanı var. Fenerbahçe Başkanlığı'nı hiç düşünmedim ve olmayacağım"

Ülker, bankacı Seçil Erzan'a futbol dünyasından ünlülerin para kaptırmasıyla ilgili bir soruyu da şöyle cevapladı:

"Ben olsam, bu paralarını kaptıran insanların iradesine haciz koyar, vasi tayin ederim. Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var? "