Murat Ülker milyon dolarlık anlaşmadan çekiliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Ülker milyon dolarlık anlaşmadan çekiliyor
Feridun Niğdelioğlu Fenerbahçe Stadı'nın isim hakları ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Trendyol Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek Galatasaray ile puan farkını 4’e indiren Fenerbahçe’de yeni başkanın kim olacağı merak konusu.

Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimler öncesinde iş insanı Sadettin Saran mevcut tek aday durumunda.

Saran’ın seçimi kazanmasını istemeyen Aziz Yıldırım’ın da aday olabileceği belirtilirken Ali Koç’un da kararından vazgeçebileceği dedikoduları kulislerde konuşuluyor.

1594885047962-basliksiz-1.png

Seçimler bu kadar bilinmezlikle doluyken gazeteci Feridun Niğdelioğlu’ndan flaş bir iddia daha geldi.

Niğdelioğlu Fenerbahçe Stadı’nın isim haklarını elinde bulunduran Murat Ülker’in kim başkan seçilirse seçilsin anlaşmadan çekileceğini ifade etti.

x1080-001.jpg

Halihazırda Ülker Stadyumu olarak anılan stadın yeni anlaşma ile beraber 10 yıllığına 150 milyon dolara kiralanabileceğini söyledi.

Murat Ülker 2024-2025 sezonunun sonuna kadar aldığı 10 yıllık isim hakkı için toplam da 90 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.

565c6babc03c0e3eac6ac7b1.webp

İlgili Haberler
Şike operasyonunda tutuklamalar başladı
Şike operasyonunda tutuklamalar başladı
Panathinaikos Başkanı yargı dağıttı
Panathinaikos Başkanı yargı dağıttı
Erden Timur isyanı
Real Madrid'de flaş gelişme
Real Madrid'de flaş gelişme
Beşiktaş'a mı gidecek? İlhan Palut'tan flaş açıklama
Yılmaz Vural 30 yıllık borcunu kapattı
Fenerbahçe'yi bekleyen senaryoyu açıkladı
Ozan Tufan başardı
Milli takımın rakipleri belli oldu. Ölüm grubuna düştük
Son Haberler
Tokat'ta elektrik direğinden düşen işçi öldü Gündem
Tokat'ta elektrik direğinden düşen işçi öldü
Karaman’da sağanak etkili oldu, araçlar yolda mahsur kaldı Yerel Haberler
Karaman’da sağanak etkili oldu, araçlar yolda mahsur kaldı
Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı... Çevredekiler anında müdahale etti Yerel Haberler
Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı... Çevredekiler anında müdahale etti
Mert Başaran: Satan büyük kaybedecek Ekonomi
Mert Başaran: Satan büyük kaybedecek
TFF seçim kararını açıkladı Spor
TFF seçim kararını açıkladı
ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'de de yayılıyor Dünya
ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'de de yayılıyor