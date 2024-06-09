Murat Ülker milyonlar ödedi. Türkiye'de ilk oldu

Fenerbahçe’de haftalardır merakla beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul başladı.

Kongrenin 1. Gününde Divan Kurulu başkanının seçilmesi ve üyelerin konuşmaları ile son buldu.

Vefa Küçük’ün demokratik olmayan yollarla seçildiğini söyleyen Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım protesto etmek amacıyla kongreyi sabah saatlerinde terk etti.

Rakibinin bu hamlesine karşılık Ali Koç ise kongre bitene kadar statta kaldı ve üyelere bir konuşma yaptı.

MURAT ÜLKER KONGREYE GİTMEDİ

Kongrenin ilk gününe Fenerbahçe camiasının pek çok önemli ismi katılırken iş adamı Murat Ülker’in yokluğu dikkat çekti.

Seçim süreci boyunca iki tarafında “bizi destekliyor” dediği Murat Ülker kongre sırasında ilginç bir yerde ortaya çıktı.

100 MİLYON TL DEĞERİ VAR

Araziye çıkan Murat Ülker Ferrari’nin ilk 4 kapılı ve 4 koltuklu aracı olan Purosangue modelini sürdü.

100 milyon TL'ye yakın fiyatı ile dünyanın en lüks otomobillerinden biri olan Purosangue’ye Türkiye’de sadece 40 kişiye satılacak olan Purosangue'den şuanda sadece 1 tane var onu da Murat Ülker denedi.