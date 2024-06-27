Murat Ülker şeytanın bacağını kırdı

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki 3. Maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.
Hamburg Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Hakan Çalhanoğlu'nun 51. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Çekya, 66. dakikada Soucek ile skoru eşitledi. Son sözü ise 90+4. dakikada Cenk Tosun söyledi
Bu sonuç ile birlikte 6 puana yükselen millilerimiz adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Karşılaşmayı izlemek adına Almanya’ya giden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’den sürpriz bir paylaşım geldi.
Son düdüğün ardından stattan yaptığı paylaşımla ortamı gösteren Murat Ülker altına "Şeytanın bacağını kırdık" dedi.
Ülker'in paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
İlgili Haberler