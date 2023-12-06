'Güneşi Gördüm', 'Yer Gök Aşk', 'Sevda Kuşun Kanadında', 'Deli Gönül' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen, son olarak 'Gülcemal' dizisinde Melis Sezen ile başrolü paylaşan Murat Ünalmış, , Albena İlieva (Nutiye Akar) ile dünyaevine girmişti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Ünlü oyuncu, düğünde çekilen bir kareye Instagram hesabında yer verip, "Bu mutlu günümüzde yanımızda olan, güzel dileklerini ileten tüm aile fertlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, takipçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz" mesajını yazmıştı.

"GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMAYI SEVMİYORUZ"

Üç yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile sade bir törenle dünyaevine giren Ünalmış, "Hayatımızı göz önünde yaşamayı seven bir çift değiliz. Ondan dolayı kendi sade hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

BALAYI POZLARINI PAYLAŞTI

Murat Ünalmış'tan balayı pozları geldi. Ünlü ismin eşi ile pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünalmış'ın pozlarına; 'Maşallah size', 'Çok yakışıyorsunuz', 'Harika görünüyorsunuz', 'Maşallah diyelim' gibi yorumlar yapıldı.