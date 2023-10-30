Musa dededen 11 gün sonra acı haber! Kavgada torunuyla yaralanmıştı

Mardin’de, akraba aileler arasındaki taşlı sopalı kavgada torunuyla beraber yaralanan Musa Demir (73), 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Musa dededen 11 gün sonra acı haber! Kavgada torunuyla yaralanmıştı

Olay, 19 Ekim'de, Derik ilçesinin kırsal Kuşçu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Musa Demir ve torunu İ.D. (22) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dede-torun, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Musa Demir ise 11 gündür tedavi gördüğü Kızıltepe'deki özel hastanede bugün, yaşamını yitirdi. Cenazesi, otopsi için morga götürülen Demir'in, işlemlerinin ardından Kuşçu Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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