Müsavat Dervişoğlu, Erdoğan'ın sır gibi gizlediği ortaklarını açıkladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün Edirneli vatandaşlar ile buluştu. Köylüler ve esnaflarla buluşan Dervişoğlu, Lozan Anıtı’nı ziyaret etti. Dervişoğlu, Erdoğan’ın sözde silah bırakma tiyatrosu sonrası Kızılcahamam’da “Biz AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik” sözlerindeki ittifak çıkışını cevapladı. Dervişoğlu, “AK Parti, MHP ve DEM üçlüsünün yanlarına İmralı ve Kandil sefillerini de katarak çıktıkları yol tarif edilmiştir. Bu yol bizim aylardır gerçek şeceresini ortaya koyduğumuz sözde terörsüz Türkiye projesidir. Aslında olup biten basittir. Yeni kılıflar, isimler ve sözlerle yürütülen Büyük Ortadoğu projesini yeni hisselerle, yeni pazarlıklarla tamamlama sürecidir. Bu sürecin özü bellidir. Türkiye'yi Türksüzleştirmektir. Türk vatanına ortaklar koşmaktır. Türkiye'yi cumhuriyetten tamamen kopartmaktır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün Edirne’de gerçekleştirdiği ziyarette Çakmak Köy’de köylülerle ve Edirne Uzun Köprü ilçesinde esnaflarla ile buluştu. Dervişoğlu, esnaf ziyaretinin ardından Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyarette bulundu.

“AK PARTİ, MHP VE DEM ÜÇLÜSÜNÜN YANLARINA İMRALI VE KANDİL SEFİLLERİNİ DE KATARAK YOL TARİF EDİLMİŞTİR”

Lozan Andı önünde açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dünkü açılımın üçüncü tiyatro sahnesi olan silah bırakma olayına ilişkin bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılcahamam Kampı’nda “Biz AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik” sözlerindeki ittifak çıkışına değinen Dervişoğlu, “Bu seçenek AK Parti Genel Başkanı tarafından deklare edilmiştir. AK Parti, MHP ve DEM üçlüsünün yanlarına İmralı ve Kandil sefillerini de katarak çıktıkları yol tarif edilmiştir. Bu yol bizim aylardır gerçek şeceresini ortaya koyduğumuz sözde terörsüz Türkiye projesidir. Aslında olup biten basittir. Yeni kılıflar, isimler ve sözlerle yürütülen Büyük Ortadoğu projesini yeni hisselerle, yeni pazarlıklarla tamamlama sürecidir. Bu sürecin özü bellidir. Türkiye'yi Türksüzleştirmektir. Türk vatanına ortaklar koşmaktır. Türkiye'yi cumhuriyetten tamamen kopartmaktır” ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU: KÜRDİSTAN PROJESİNİN TÜRKİYE AYAĞI İÇİNDE DÜN DÜĞMEYE BASILMIŞTIR

Bu sürecin sonuna kadar karşısında olacaklarının altını çizen Dervişoğlu, Suriye’nin kuzeyindeki büyük tehlikeyi işaret ederek, “Suriye'nin kuzeyinde sona yaklaşan, İran'da düğmesine basılan dört kantonlu Kürdistan projesinin Türkiye ayağı içinde dün düğmeye basılmıştır. Bu cüretkar adım Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedinin ucundan bir parça koparma girişimidir. Bu oyunun başarılı olma şansı yoktur. Omuz omuza verip bu badireyi de atlatacağız” şeklinde konuştu.