Müsavat Dervişoğlu Ümit Özdağ için Çağlayan Adliyesi'ne gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına karşı sert tepki verdi.

Haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe baş kaldırmak hepimizin ortak görevidir.

Yarın sabah dava arkadaşlarımla birlikte Çağlayan Adliye’sinde olacağım.

Bu ceberrut iktidarın maskesini indirmek boynumuzun borcu olsun. — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) January 20, 2025

"DAVA ARKADAŞLARIMLA BİRLİKRE ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE OLACAĞIM"

Dervişoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklamada "Haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe baş kaldırmak hepimizin ortak görevidir. Yarın sabah dava arkadaşlarımla birlikte Çağlayan Adliye’sinde olacağım. Bu ceberrut iktidarın maskesini indirmek boynumuzun borcu olsun" dedi.

Müsavat Dervişoğlu’ndan Ümit Özdağ’a tarihi destek