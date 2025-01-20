Müsavat Dervişoğlu’ndan Ümit Özdağ’a tarihi destek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Müsavat Dervişoğlu’ndan Ümit Özdağ’a tarihi destek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilk tepki İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Cumhurbaşkanına hakaretten hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ Ankara'da gözaltına alındı.

Ümit Özdağ gözaltına alındı!Ümit Özdağ gözaltına alındı!

Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilk tepki İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

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"Yargı cambazlıklarını, siyaset düzenbazlıklarını, medya hokkabazlıklarını; Fitneni, fesadını, tuzaklarını ve bütün bu alçaklıklarını suratına çarpacağız! Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile... Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun düzen, yaşasın Büyük Türk Milleti!"

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