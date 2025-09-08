Müsavat Dervişoğlu'ndan 'CHP' tepkisi: Toplumsal tansiyonu yükseltmiştir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı toplantısı ardından konuştu.

"İktidarın son dönemde attığı adımlar, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yürüttüğü süreçler, ülkemizde toplumsal tansiyonu yükseltmiştir" diyen Dervişoğlu, "Öncelikle iktidarı, ardından da toplumun tüm kesimlerini, gerginliği ortadan kaldıracak bir dil ve söyleme, devletimizin tüm kurumlarını da hukuk içinde kalarak ve demokratik haklara saygı göstererek görev yapmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Dervişoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Aziz milletim;

Başkanlık Divanı toplantımızda, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlardan kaynaklı olarak bütün sorunların ele alındığı uzun bir toplantı gerçekleştirdik.

Yeni orta vadeli plan başta olmak üzere Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu demokrasi sorunuyla alakalı görüşleri paylaştık.

Ayrıca Türkiye’nin ilgi alanına giren coğrafyalarda yaşanan dış politik sorunları da ele aldık.

"OLUMSUZ İZLER BIRAKACAK"

İstanbul’da yaşanan, Ankara’ya da yansımaları olması muhtemel Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik hem hukuki hem demokrasimiz açısından uzun vadede büyük olumsuz izler bırakacağına şahitlik ettiğimiz olayları gözlemliyoruz.

Türkiye 200 yıla yaklaşan demokrasi birikim ve tarihinde, 75 yıllık çok partili siyasi hayatımızda eşine emsaline rastlanmamış günlerden geçmektedir.

İktidarın saray rejimini ayakta tutabilmek için demokratik ve hukuki tüm kural ve teamülleri askıya alan yaklaşımı, Türk demokrasisinde ağır yaralar açmaktadır.

Siyaset yapma hakkı anayasal bir haktır. Bu hakkın gaspı da doğaldır ki anayasal suçtur.

"TOPLUMSAL TANSİYONU YÜKSELTMİŞTİR"

İktidarın son dönemde attığı adımlar, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yürüttüğü süreçler, ülkemizde toplumsal tansiyonu yükseltmiştir.

Böylesi bir tansiyonun ne iktidara ne de siyasetimize bir faydası olmayacağı gibi, vereceği zararın boyutları tahmin edilemez seviyelere ulaşabilir.

Biz İYİ Parti olarak;

Öncelikle iktidarı, ardından da toplumun tüm kesimlerini, gerginliği ortadan kaldıracak bir dil ve söyleme,

Devletimizin tüm kurumlarını da hukuk içinde kalarak ve demokratik haklara saygı göstererek görev yapmaya çağırıyoruz.

Şu bir gerçektir ki;

Milletimiz arasına nifak sokabilecek, bu yanıyla da ülkemizde yeni hasarlara neden olabilecek bu tansiyonu düşürmek, Türkiye’yi yönetenlerin ya da yönettiğini zannedenlerin görevidir.

Devlet gücünü kullanarak, hukuki vesayet görüntüsü veren bazı uygulamalarla, siyaseti dizayn etmeye kalkmak Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülüktür.

Bir toplum bu kadar yüksek bir gerginliği uzun süre taşıyamaz. Biz hakkı, demokrasiyi ve hukuku savunuyoruz.

Bu duruşumuzla da, bu gerginliğin tüm taraflarını, daha dikkatli, sağduyulu ve gerginliği azaltacak adımlar atmaya çağırıyoruz.

Diler ve umarım ki Türkiye’nin içinde bulunduğu bu tansiyon aşağıya doğru çekilir.

Büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunan milletimizin bu sıkıntıları aşabilmek yolunda adımlar atmakla mükellef grupların, siyasi partilerin tamamı da başta iktidar olmak üzere bu sorumluluğun icabını yerine getirir.

"BU ÇOCUK YAŞTA BİR SALDIRGAN"

Güne menfur bir suikast ile uyandık saldırgan da bertaraf edilmiş. Ayrıca saldırganın birtakım örgütlerle olan ilişkilerine dair bazı ipuçları var ama sıhhat derecesi yüksek bir bilgiye ulaşmadan bu konularla ilgili teferruatlı bir açıklama yapmak istemiyorum.

Ama çok hazin bir durumdur, çok vahim bir durumdur.

Bu çocuk yaşta bir saldırgan.

Türkiye bir cinnet ortamına doğru sürükleniyor yani bu toplumsal olaylar sosyal nizamı tehdit edebilmesi muhtemel bir boyuta ulaşıyor gibi görünen emareler taşıyor.

Bunu son derece tehlikeli buluyorum, aslında olumsuzlukları birleştirdiğinizde çıkıyor ortaya böyle bir sonuç.

Birçok konuşmamda ifade ettim gazetelerin polisiye haberlerini içeren üçüncü sayfalarına baktığınızda bu zamana kadar Türkiye’de işlenmemiş, kültürümüzle ve tarihi birikimimizle mütenasip olmayan birtakım olaylar yaşanıyor.

Bu son derece üzüntü verici ve son derece tehlikeli bir durum.

Eğer siz Türkiye’yi doğru bir biçimde yönetemezsiniz yönetiminden kaynaklı olumsuzlukların ortaya çıkaracağı sorunlar sosyal nizamı da tehdit altına alır.

İşte bu sebeple toplumsal tansiyona işaret ediyor ve yöneticiler başta olmak üzere söz söyleme kabiliyetine sahip bütün mekanizmaları doğru bir dilde buluşmaya davet ediyorum.

"MECLİS'İ ONUN AYAĞINA GİTMESİ"

Yani bu teklifte bulunan İmralı’ya gidecek kişilerin kimlerden müteşekkil olacağı hususunu Meclis Başkanı’na bırakmaması lazım.

Mademki böyle bir önermede bulunuyorlar öncelikle bu önermede bulunanlar bu göreve talip olmalı da diye düşünüyorum.

Ayrıca Abdullah Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet edenler onu Meclis kürsüsüne getirmeyip Meclis'in onun ayağına gitmesini şayet arzu buluyorlarsa geçmişlerini günlerini ve bu günlerini sorgulamak ve mecburiyetinde olduklarını da ifadede yarar görüyorum.

"DEMOKRASİYE OLAN TECAVÜZ"

Türkiye’nin çok büyük problemleri var. Bu problemin büyük bir probleme dönüştürülmesini öncelikle yargılıyorum.

Demokrasiye olan tecavüzü kaynağı kim olursa olsun şiddetle kınıyorum.

Dolayısıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içindeki bir mesele olmaktan da çıkıyor bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorun.

Dolayısıyla onların iç dinamiklerini de yakından ilgilendiriyor.

Ben hep şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yılı aşmış bir siyasi partidir. 100 yıllık siyasi partilere madem ki siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır ve yüzyıldır vazgeçilemeyen siyasi partiler vardır; o zaman toplum olarak sahip çıkılması gerekir.

Her türlü siyasi taassuptan, düşünceden, görüşten arınarak her zaman olduğu gibi hakkı hukuku adaleti ve demokrasiyi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz kişilerin ifadeleri ve beyanları bizi bu yoldan asla ve kata döndüremeyecektir."

