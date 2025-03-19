Müsavat Dervişoğlu'ndan İmamoğlu için destek ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'na geldi. Dervişoğlu'nu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kapıda karşıladı.

Müsavat Dervişoğlu Saraçhane'de konuşma yaptı. Dervişoğlu, konuşmasında 'böyle günlerde dışarıda kalanlarında umuda ihtiyacı vardır, bu yüzden hepimize düşen o umudu diri ve canlı tutmaktır" dedi.

'GÖZÜ DÖNMÜŞLÜK..."

Dervişoğlu yaptığı konuşmada “Ekrem İmamoğlu’na zincirleme davalar açmak, diplomasını iptal etmek ve sabahın ilk ışıklarında onlarca polisle gözaltına almak zulümdür, zorbalıktır ve ancak diktatörlüklerde yaşanacak gözü dönmüşlüktür. Kasımpaşalılıkla bunca yolu yürümüş o Karadeniz çocuğuna da sorarlar; hem pusu kurup hem arkadan vurmanın adı nedir?” dedi.

DİLEK İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDECEK

Dervişoğlu konuşmasında "anayasal düzeni hiçe sayan tek adam rejiminde bugün gayrimeşruluk tescillenmiştir" diye konuştu. Dervişoğlu sözlerinde "Türkiye için el birliği yapmak durumundayız" vurgusu yaptı.

Dervişoğlu, Saraçhane'deki ziyaret sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin de ziyaret edeceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...