Müsavat Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun partisinin milletvekilleri ve il başkanlarıyla kapalı grup toplantısı yaptığı öğrenildi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, parti kurucu genel başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti ve ardından yapılan açıklamalar ile eleştirilerin gündeme alındığı toplantıda, Dervişoğlu’nun milletvekillerine uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Toplantıda, “Kim olursa olsun genel başkanımız ve parti politikaları konusunda boş ve yanlış ifadeler kullananların gözünün yaşına bakmayacağız” mesajı veren Dervişoğlu, Akşener’le ilgili açıklamalarında dikkatli olmaları konusunda milletvekilleri ve partilileri uyardı.

"PARTİDE YERİ YOK"

Akşener hakkında eleştiri sınırlarını aşan değerlendirmeler yapılmamasını isteyen İYİ Parti lideri Dervişoğlu, 'vefa’ vurgusu yaptı.

Partinin dününe sahip çıkılması gerektiğini savunan, bugününde de parti ve Türkiye için mücadele edilmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, “Bunu yapmayanların partide yeri yok, kapı orada” dedi.

İYİ PARTİ’DE AKŞENER KRİZİ YAŞANMIŞTI

İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından partinin kapalı bir toplantısında Uz’un bir teklifi dile getirdiği iddia edilmişti.

Uz’un ziyaretten ötürü Akşener’in fotoğraflarının parti il ve ilçe başkanlıklarından indirilmesi gerektiğini söylediği, bu teklifle ilgili bilgi sahibi olan Akşener'in de partisine bir yazı göndererek, “Fotoğraflarımı indirin” dediği öne sürülmüştü.

UZ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu iddialar sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, partisinin Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz’un disipline sevk edildiğini açıkladı.

Uz'un "tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle" disipline sevk edildiğini belirten Olgun'un X hesabından paylaştığı mesajda "İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan UZ, Genel Başkanımız Sayın D. Müsavat DERVİŞOĞLU tarafından, Parti Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, TEDBİRLİ olarak ve KESİN İHRAÇ talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir” ifadelerine yer vermişti.