Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret etti.

Özel, saat 13.00'te partisinin kuruluş haftası etkinliklerinin açılış konuşmasını yaptıktan sonra saat 15.00'te Dervişoğlu'nu ağırladı.

İki liderin görüşmesi sonrası basına açıklama yapıldı.

"BÖLÜNMÜŞ CHP'NİN KİMSEYE FAYDASI YOK"

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılması hakkında, "Asliye hukuk mahkemeleri kararlarıyla geçmişe yönelik seçim sonuçları iptal edilirse nelere mal olacağını önce iktidarın düşünmesi gerektiğini vurgu yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, "Özellikle 2017 referandumuyla alakalı olarak yaşanmış olaylarla ilgili şayet bir asliye hukuk mahkemesi karar verirse Türkiye’deki sistem değişikliği, ondan sonra yapılan 2018 seçimleri, ondan sonraki 2023 seçimleri bile tartışma konusu olabiliyor" dedi.

Dervişoğlu, "Bölünmüş ya da içi karıştırılmış bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç kimseye faydası yoktur" dedi.

15 Eylül'de gerçekleşecek CHP Kurultay iptal davası ile ilgili ne beklendiği sorulan Özel, "Türkiye'de siyaset her türlü müdahaleyi hukuk üzerinden yapılabiliyor. Ankara'da mahkemenin görüldüğü hakimin meseleyi bugüne kadar götürdüğü şekliyle bundan sonra götürecek olursa 15'inde herhangi bir karar çıkmayacağını, kendisinin daha önce verdiği kararlara yönelik olarak adımları atacağını ve davanın o şekilde yürütüleceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.