Müsavat Dervişoğlu’ndan tarihi hamle! Yer yerinden oynayacak

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve sözde barış süreci olarak nitelendirilen süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“PKK DENEN TERÖR ÖRGÜTÜ HİÇBİR EMELİNDEN VAZGEÇMEMİŞTİR”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK’nın fesih kararında Lozan’ın hedef alındığına işaret ederek “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tapu senedine ithamkar bir yaklaşımla başlatılan bu sürecin akıbeti bence malumdur. Çünkü PKK denen terör örgütü hiçbir emelinden vazgeçmemiştir.” dedi.

“MÜDAFAA-İ HUKUK KONGRELERİ TOPLAYACAĞIM”

Dervişoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetenler kaybetmiş, sanki PKK kazanmış gibi bir hava estiriliyor. Türk düşmanlarına bu zafer duygusunu yaşatmamak için gecemi gündüzüme katarak Anadolu'yu karış karış dolaşacağım ve müdafaa-i hukuk kongreleri toplayacağım” ifadesini kullandı.

DERVİŞOĞLU'NDAN SİSTEM ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana Çiftçiler Birliği'ni ziyaret etti. Üreticilerin sorunlarını dair hazırladıkları soru önergelerine tatmin edici cevaplar alamadıklarını, kanun tekliflerini ise genel kurul gündemine getiremediklerini belirten Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Dervişoğlu, "Bütün bunlar kendi kendine olmuyor. Yanlış politikalar yanlış sistemden kaynaklanıyor. Milletin ve devletin kaderi tek adamın ve onun etrafındaki dar çevrenin iki dudağı arasından çıkacak kararlara terk edilmiş durumda. Türkiye bunu aşmak mecburiyetinde" dedi.